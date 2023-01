Il video che racconta il tour americano dei Maneskin

I Maneskin hanno deciso di fare un regalo speciale per Capodanno ai loro fan. Su Youtube è stato pubblicato un lungo video di backstage che racconta il mini tour fatto dalla band italiana negloi Stati Uniti. Ben trenta minuti pieni di aneddoti, retroscena, dettagli e passioni. E un titolo evocativo: "Everything This Way". Una testimonianza, intima ma anche pubblica, in cui emergono le quagtro distinte ma forti personalità che compongono il fenomeno musicale del 2022.