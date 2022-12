L'ironia di Giorgia: "A Sanremo mio figlio tiferà Lazza"

AGI - Il padre pensa che andra' a Sanremo come "ospite", il figlio le preannuncia che non tiferà per lei. Il ritorno di Giorgia al Festival di Sanremo, kermesse per eccellenza della musica italiana, e' costellata dall'ironia e dal sorriso. A poche ore dall'annuncio di Amadeus della sua partecipazione tra i big in gara, l'artista romana ha affidato a Twitter le prime divertenti reazioni "casalinghe".

"Mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a sanremo, ma come ospite?". "Genio", il commento della cantante. Poco dopo invece la reazione del figlio: "Mamma io tifo per Lazza non te, te lo dico subito". "So' soddisfazioni" è stata qui la risposta che ha scatenato le risate dei follower.