Mentre Mariah Carey era in Italia i ladri le hanno svaligiato casa ad Atlanta

AGI - I ladri si sono introdotti nella casa ad Atlanta della cantante americana Mariah Carey mentre la diva era in vacanza in Italia. La polizia ha confermato al giornale di intrattenimento Page Six la notizia del furto in casa, avvenuto a luglio, mentre la cantante si trovava a Capri con la sua famiglia.

Le forze dell'ordine non hanno specificato come sia avvenuto il furto né il valore della refurtiva, poiché "un'indagine sull'evento è ancora aperta e, inoltre, le informazioni potrebbero essere limitate", ha affermato il giornale.

Un fondo che controlla molte altre proprietà e interessi commerciali di Carey aveva acquistato la villa per 5,65 milioni di dollari nel novembre 2021. La casa comprende nove camere da letto, tredici bagni e dispone anche di una piscina, un campo tennis e un parco giochi.

La cantante di "All I want for Christmas" ha trascorso parte del mese di luglio in Italia con il suo compagno, Bryan Tanaka, e i loro gemelli Monroe e Moroccan e Page Six ha pubblicato online diverse immagini del loro viaggio.