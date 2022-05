È iniziato l'Eurovision Song Contest

AGI - Il conto alla rovescia è finito. Al via con la prima semifinale al Pala Olimpico di Torino la 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest di Torino. Dei 17 Paesi in gara oggi, in 10 passeranno il turno e accederanno alla finale di sabato 14 maggio. La seconda semifinale si terra' giovedi' 12 maggio. I temi di quest'anno sono la pace e 'Il suono della bellezza".

Prima dell'ingresso dei tre conduttori, Mika e Alessandro Cattelan in total black e Laura Pausini in abito fucsia, nel PalaOlimpico di Torino sono echeggiate le note di `Nessun dorma della Turandot di Giacomo Puccini. Spazio anche alla voce di Sherol Dos Santos e a coreografie spettacolari.

Standing ovation per il gruppo ucraino dei Kalusha che ha cantato 'Stefania' al PalaOlimpico di Torino e anche nella sala stampa dove sono presenti giornalisti provenienti da tutto il mondo.

The rap, flute loop, the bucket hat, the breakdancing, the sparkly waistcoat. We will never be as cool as Kalush Orchestra. #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/TeUmYjiI7m