Dopo due anni torna il Rock in Roma, ma di rock ce n'è davvero poco

AGI - Andate a vedere quali band hanno comparivano nelle line up del Rock in Roma tra il 2011 e il 2018 e comparatele con i nomi dell'edizione 2022, la prima a tornare dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Nomi come Bruce Springsteen, David Gilmour, Red Hot Chili Peppers, Muse, Linkin Park e Lenny Kravitz lasciano il posto ad Achille Lauro, Blanco, Willie Peyote.

Per carità, ci sono anche i Maneskin ai quali è riservato l'eventone al Circo Massimo o Deep Purple e Patti Smith relegati (in parte a ragione) nella Cavea dell'Auditorium, ma il rock vero, quello che fa tremare i muri e che non è necessariamente datato pre-1980, manca. Giovani band come i Greta Van Fleet e vecchie, solide realtà come i RHCP preferiscono il Firenze Rocks, che in tre giorni concentra un muro di suono ragguardevole.

Del resto i numeri non premiavano la costanza: le edizioni più 'pure' del Rock in Roma hanno visto una partecipazione in progressivo calo e così la virata iniziata nel 2019 verso generi più popolari, specie presso i giovanissimi, è stata quasi obbligata,

Il Festival, giunto alla sua XII edizione, sarà una "ripartenza" per il mondo della musica live con oltre 40 concerti che si svolgeranno tra giugno e luglio. Già sold out le due date di Blanco (e già questo la dice lunga) all'Ippodromo delle Capannelle e dei Maneskin, il 9 luglio a Roma, per il quale è previsto un servizio d'ordine che conterà 600 addetti alla sicurezza.

Anche questa sarà quindi un'edizione diffusa: dalla tradizionale location delle Capannelle al Circo Massimo e alla Cavea dell'Auditorium. Tra gli artisti in calendario: Achille Lauro, Caparezza, Blanco, Gianluca Grignani, La rappresentante di lista+Rovere, Willie Peyote, Leon Faun, Litfiba, Madman, ma anche, ospiti della Cavea, Brunori Sas, Deep Purple, Patti Smith, Skunk Anansie.

Il comune di Rma assicura di essere in prima fila per questa edizione della ripartenza e per convincere gli investitori che "a Roma i grandi eventi si possono fare". A giudicare da quanto tempo serviva per uscire dal parcheggio di Capannelle dopo un concerto si spera che la giunta Gualtieri riesca a fare meglio di quella Raggi, ma Trenitalia fa il suo con un treno che al prezzo simbolico di 1 euro collegherà l'Ippodromo al centro della città.

Primo appuntamento della XII edizione è il concerto di Noyz Narcos, uno dei massimi esponenti della scena hip hop italiana, a Capannelle il prossimo 10 giugno. Anche qua, di rock manco a parlarne.