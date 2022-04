L'insofferenza di Rihanna per i vestiti premaman

AGI – Rihanna è quasi al termine della sua gravidanza, ma nemmeno per un momento ha ceduto al comfort e alla praticità di un abito premaman. La pop star delle Barbados, che aspetta il suo primo figlio da A$AP Rocky, ha posato fiera il suo pancione per il numero di Vogue America di maggio, il mese dedicato alla festa della mamma.

Immortalata dalla fotografa Annie Leibovitz, Rihanna si è strizzata in una tutina ultra-stretch di pizzo rosso corallo, ha inforcato una giacca bianca firmata Marc Jacobs, una rossa di Rick Owens senza nulla sotto e una gonna lunga di Jean Paul Gaultier couture by Glenn Martens.

“Non c’è modo di andare a fare shopping nella corsia della maternità. Mi dispiace, ma è troppo divertente vestirsi bene. Non lascerò che questa cosa finisca perché il mio corpo sta cambiando”, ha commentato.

Solo qualche settimana fa, in occasione della Settimana della Moda di Parigi, Rihanna ha sfidato il freddo irrompendo alla sfilata di Dior con un abito sottoveste stile impero in pizzo nero e trasparente e una lunga giacca di pelle nera, entrambi della maison. A completare l'outfit un paio di stivali alti in vernice con tacco Amina Muaddi.

E per un look più fresco e casual preferisce un top e jeans attillati a camicioni larghi.