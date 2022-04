I Silk Sonic hanno fatto incetta di Grammy nella serata di Zelensky

AGI - Bruno Mars e la sua band Silk Sonic si sono aggiudicati i Grammi per la migliore canzone dell'anno e quello per il miglior album dell'anno. La 64esima edizione dei più ambiti premi della musica, che si è svolta alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, è stata però dominata dal messaggio lanciato dal presidente ucraino in video.

La musica

I Silk Sonic, il progetto di gruppo di Bruno Mars e Anderson Paak, hanno vinto con il singolo "Leave The Door Open" e per la categoria Record of the Year.- Il fenomeno pop Olivia Rodrigo ha ottenuto l'ambito Grammy come miglior nuovo artista, una vittoria attesa che chiude un anno di pietre miliari per la star. "Questo è il mio più grande sogno che si avvera", ha detto la cantante diciannovenne , che ha battuto diversi sfidanti, tra cui i rapper Saweetie e The Kid Laroi.

La politica

Nel suo messaggio video Volodymyr Zelensky, in maglietta verde militare e parlando in inglese, ha chiesto di "riempire con la musica" il "silenzio della morte" di tutte le persone uccise dalla Russia. Subito dopo si sono esibite, con John Legend, due artiste ucraine e una poetessa, Lyuba Yakimchuk, in uno dei momenti più emozionanti della serata.

"La guerra. Cosa c'è di più diverso dalla musica?" ha detto Zelensky al pubblico dell'MGM Grand Garden Arena, davanti al quale ha tracciato un parallelo tra come la guerra riduca la musica al silenzio ma anche come la musica possa mettere fine alla guerra. "I nostri musicisti - ha detto, parlando in inglese - indossano giubbotti antiproiettile invece degli smoking. Cantano ai feriti. Negli ospedali. Anche per coloro che non possono sentirli. Ma la musica arriva comunque".

"Comunque - ha aggiunto - noi difendiamo la libertà. Per vivere. Per amare. Per tornare a suonare". "Nella nostra terra - ha continuato - stiamo combattendo la Russia che porta un silenzio orribile con le sue bombe. Il silenzio della morte". Poi ha chiuso il messaggio con un commovente appello alla platea di artisti: "Riempite il silenzio con la vostra musica. Riempitela oggi, raccontate la nostra storia. Sosteneteci in tutti i modi che potete. In qualsiasi modo, ma non il silenzio. E allora la pace arrivera'".

Il 25 marzo Zelensky era in trattative per partecipare alla notte degli Oscar, ma poi l'appuntamento era saltato e gli artisti avevano ricordato il presidente ucraino e il suo popolo con una serie di messaggi.

I premi

Ecco tutti i principali premi assegnati nella 64ma edizione dei Grammy Awards:

- Album dell'anno: We Are - Jon Batiste

- Disco dell'anno: "Leave The Door Open" - Silk Sonic

- Canzone dell'anno: "Leave The Door Open" - Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson Paak, Christopher Brody Brown e Dernst Emile II)

- Miglior nuovo artista: Olivia Rodrigo

- Miglior album rock: Medicine At Midnight - Foo Fighters

- Miglior album pop: Sour - Olivia Rodrigo

- Miglior album rap: Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

- Miglior video musicale: Jon Batiste, "Freedom"

- Migliore Performance Rap: Baby Keem featuring Kendrick Lamar, "Family Ties"

- Migliore Performance solista: Olivia Rodrigo, "drivers license"

- Migliore Performance duo/band pop: Doja Cat featuring SZA, "Kiss Me More"

- Miglior Album di pop tradizionale: Tony Bennett and Lady Gaga, "Love for Sale"

- Migliore Album Country: Chris Stapleton, "Starting Over"

- Migliore Album Etno: Angelique Kidjo, "Mother Nature"