Blanco è l'artista più seguito in Italia su YouTube

AGI - Chiusi i battenti della 72esima edizione del Festival di Sanremo, e una volta che i brani sono stati assorbiti dal pubblico, anche la classifica degli artisti più seguiti in Italia su YouTube vede protagonisti i big in gara alla kermesse ligure. Ancora primo BLANCO, cui il successo tende più a moltiplicarsi che affievolirsi: per lui 32 milioni di click sui contenuti ufficiali sulla piattaforma pari ad un incremento rispetto a sette giorni fa del 126%.

Conferma anche in seconda posizione per Mahmood, in coppia con BLANCO a Sanremo per l'esecuzione di "Brividi", per lui oltre 25 milioni di ascolti. Enorme la distanza con il gradino più basso del podio, occupato questa settimana da Irama, che non va oltre gli undici milioni e mezzo di click.

In quarta posizione Rkomi, forte non solo della partecipazione al Festival con "Insuperabile", ma anche del successo de "La coda del diavolo", duetto con Elodie.

Grazie ad un incremento negli ascolti che supera il 287%, al quinto posto c'è La Rappresentante di Lista, duo che ha sfornato uno dei più brani più ritmati e trascinanti della competizione: "Ciao ciao".

Precipita al sesto posto Sfera Ebbasta. Anche Ana Mena compie un salto in chart lungo dalla posizione 21 alla 7, la pesante delusione della classifica finale del Festival di Sanremo, dove si è piazzata penultima sui venticinque artisti in gara, non ostacola il successo di "Duecentomila ore", il brano scritto per lei da Rocco Hunt.

Ottava posizione occupata da Elisa, che invece nella classifica finale del Teatro Ariston risulta seconda; è stata infatti particolarmente apprezzata da pubblico e critica la sua "O forse sei tu".

Nono posto per i Maneskin, che si sono esibiti in questa edizione del Festival, dopo aver vinto l'edizione dell'anno scorso, in qualita' di superospiti. Chiude la top ten un altro giovanissimo debuttante tra i big di Sanremo, parliamo dell'ex "Amici di Maria De Filippi" Sangiovanni.