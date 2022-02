La terza volta di Sabrina Ferilli sul palcoscenico di Sanremo

AGI - Sarà Sabrina Ferilli ad affiancare Amadeus nella finalissima del Festival di Sanremo. Per l'attrice romana si tratta della terza volta al Festival: la prima nel 1996 al fianco di Pippo Baudo come co-conduttrice, la seconda nel 2002 come ospite.

Nata a Roma nel 1964, da Giuliano, dirigente del partito comunista, e da Ida Fatigati, casalinga, Ferilli ha alle spalle una lunga e pluripremiata carriera - sei Nastri d'argento, un Globo d'oro, sei Ciak d'oro e quattro candidature al David di Donatello.

La consacrazione è arrivata nel 2013 con il film 'La grande bellezza' di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera.

L'attrice muove i primi passi nel mondo dello spettacolo in una compagnia teatrale di Fiano Romano, il paese dove è cresciuta. Dopo aver tentato, senza successo, di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, nella seconda metà degli anni '80 inizia ad apparire sul grande schermo nei film "Caramelle da uno sconosciuto" (1986) di Franco Ferrini e "Portami la luna" (1986) di Carlo Cotti. Successivamente ottiene ruoli più o meno importanti finché si mette in evidenza con i film "Americano rosso" (1991) di Alessandro D'Alatri, "Diario di un vizio" (1993) di Marco Ferreri, "La bella vita" (1994) di Paolo Virzì - che le vale il Nastro d'Argento come miglior attrice - "Vite strozzate" (1995) di Ricky Tognazzi e "Ferie d'agosto" (1996) dello stesso Virziì.

Nel 1994 inizia a recitare in teatro negli spettacoli di Garinei e Giovannini "Alleluia brava gente" (1994/95), "Un paio d'ali" (1998) e "Rugantino" (1998, 2000/01). Dal 1996 lavora anche per la televisione affiancando Pippo Baudo e Valeria Mazza nella conduzione del 46mo Festival di Sanremo ed è protagonista di una serie di fiction - "Il padre di mia figlia" (1996), "Leo & Beo" (1997), "Commesse" 1(1998) e 2 (2002), "Le ali della vita" 1(1999) e 2 (2000), "Almost America" (2001) - mentre nel 2002 presenta insieme a Lucio Dalla la trasmissione "La bella e la besthia".

È sposata dal 2011 con il manager Flavio Cattaneo. Amadeus l'ha scelta come 'padrona di casa' ascoltando il consiglio del figlio tredicenne: "Mi piace Sabrina Ferilli perché dice le parolacce che diciamo noi". E lei non delude le attese. Dopo il record di ascolti delle prime quattro serate "noi questa sera non faremo un c... " scherza in conferenza stampa.