A Sanremo l'omaggio a Mattarella: sei "grande, grande, grande"

AGI - Dopo il record di ascolti registrato ieri, il 72esimo Festival della canzone italiana prosegue questa sera con una scaletta fitta di ospiti prestigiosi. Ad affiancare Amadeus sul palco del Teatro Ariston ci sarà Drusilla Foer, prima co-condutrice 'en travesti' della storia della kermesse.

Nel corso della serata si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara con i loro brani, che verranno votati dal pubblico a casa e dalla giuria Demoscopica 1000. Tra gli ospiti Saviano, con il suo monologo sulla strage di Capaci, e Cesare Cremonini.

Ecco la scaletta, l’ordine di esibizione degli artisti è legato ai codici del televoto:

1. Giusy Ferreri – 'Miele'

2. Highsnob & Hu – 'Abbi cura di te'

3. Fabrizio Moro – 'Sei tu'

4. Aka 7even – 'Perfetta così'

5. Massimo Ranieri – 'Lettera di là del mare'

6. Dargen D’Amico – 'Dove si balla'

7. Irama – 'Ovunque sarai'

8. Ditonellapiaga e Rettore – 'Chimica'

9. Michele bravi – 'nverno dei fiori'

10. Rkomi – 'Insuperabile'

11. Mahmood & Blanco – 'Brividi'

12. Gianni Morandi – 'Apri tutte le porte'

13. Tananai – 'Sesso occasionale'

14. Elisa – 'O forse sei tu'

15. Rappresentante di lista – 'Ciao Ciao'

16. Iva Zanicchi – 'Voglio amarti'

17. Achille Lauro – 'Domenica'

18. Matteo Romano – 'Virale'

19. Ana Mena – 'Duecentomila ore'

20. Sangiovanni – 'Farfalle'

21. Emma – 'Ogni volta è così'

22. Yuman – 'Ora e qui'

23. Le Vibrazioni – 'Tantissimo'

24. Giovanni Truppi – 'Tuo padre, mia madre, Lucia'

25. Noemi – 'Ti amo non lo so dire'.

Cesare Cremonini all'Ariston con un medley dei suoi brani Cesare Cremonini, primo super ospite della serata, si presenta all'Ariston con un medley dei suoi successi a partire da 'Nessuno vuole essere Robin' e subito dopo canta 'Marmellata25'

"Lettera di là dal mare", Massimo Ranieri torna dopo 25 anni Massimo Ranieri, uno della old school della musica leggera italiana fortemente voluti da Amadeus alla sua terza direzione artistica del Festival, torna all'Ariston in gara dopo 25 anni. Per lui sara' la settima volta, la più importante risale naturalmente al 1988 quando vinse con "Perdere l'amore", diventato un evergreen assoluto della storia della nostra musica. Presenta "Lettera di là dal mare", un brano scritto da Fabio Ilacqua che vanta numerose collaborazioni con diversi big del panorama cantautorale italiano ma soprattutto due vittorie, entrambe accompagnando Francesco Gabbani sia in "Amen" che in "Occidentali's Karma". Il pezzo che canta Massimo Ranieri, ottimamente ricevuto durante i pre ascolti dalla stampa specializzata, parla di un lungo e straziante viaggio in mare, un sentimento che esplode in un ritornello tipicamente "ranierano".

Il 'cantautorapper' Dargen D'Amico debutta al Festival AGI - Dargen D'Amico proviene da quel ramo della discografia che mette insieme il cosiddetto "Conscious Rap", una generazione di artisti poco legati alle tematiche solite del genere, e il pop di contenuto, portato il più vicino possibile alla contemporaneità da classifica. Per lui si tratta di un debutto sul palco del Festival di Sanremo, ulteriore passaggio fondamentale della sua carriera dopo la felice collaborazione quest'anno con Fedez per "Disumano", ultimo lavoro del rapper e influencer milanese, in qualita' di co-autore e direttore artistico del progetto. Jacopo D'Amico, così all'anagrafe, cantera' "Dove si balla", brano che riporta alle sonorità dance anni '90.

Irama torna al Festival con "Ovunque sarai" Il largo pubblico conosce Irama soprattutto come vincitore della diciassettesima edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi", in realtà il vero debutto Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, classe 1995 da Carrara, lo deve proprio a Sanremo, categoria Nuove Proposte del 2016, dove si presentò con "Cosa restera'", senza ottenere il successo sperato. Dopo la notorietà televisiva è tornato a Sanremo nel 2019 con "La ragazza dal cuore di latta" e si è classificato settimo; sfortunata anche l'edizione dello scorso anno, l'artista aveva portato "La genesi del tuo cuore", ma un contatto con un positivo, anche se non lo ha ufficialmente eliminato dalla gara, lo ha comunque tenuto lontano dal palco; al suo posto un video delle prove. Quest'anno torna con una ballad nostalgica dal titolo "Ovunque sarai", un brano che gioca su tonalita' orchestrali e che affronta di petto l'attesa, tradizionalmente una delle molteplici altre facce dell'amore

Drusilla: "Ama mi vuoi valletta ma io voglio cantare" In abito lungo nero, Drusilla Foer si presenta al Festival di Sanremo come una concorrente in gara e inizia a intonare la sua canzone ma Amadeus, anzi 'Amedeo' come lo chiama lei, la blocca. "Lei signora non deve cantare". "Non sono in gara? Amedeo sono una grande interprete e voglio cantare, dovrei copresentare con lei? E' un inferno, lei è pazzo, mi fa fare la valletta, se lo sapevo mi mettevo qualcosa di scosciato". © Marco ravagli/AGI Drusilla Foer

Fabrizio Moro con il brano del suo esordio da regista Fabrizio Moro è uno dei sette componenti del cast del Festival di Sanremo a tornare da vincitore. Era il 2018, la canzone in questione si intitolava "Non mi avete fatto niente" e lui cantava in coppia con Ermal Meta, cosa che ha definitivamente fatto esplodere il successo. Prima di allora però Moro aveva partecipato nel 2000 tra le nuove proposte con "Un giorno senza fine", ma la cosa passò in sordina; decisamente meglio va nel 2007 con "Pensa", sempre tra i giovani, che gli vale la vittoria della categoria e un premio Mia Martini. Torna nel 2008 e nel 2010 con risultati di nuovo non memorabili, le canzoni erano "Eppure mi hai cambiato la vita" e "Non e' una canzone". Nel 2017 prepara la vittoria con Ermal Meta cantando "Portami via", che diventerà un cavallo di battaglia del suo repertorio. "Sei tu", secondo quanto svelato all'AGI, è la prima vera dedica d'amore della sua vita, il brano accompagna l'uscita di "Ghiaccio", l'esordio da regista che avverra' proprio nel weekend successivo alla fine del Festival.

Il ritorno di Giusy Ferreri con "Miele" Il primo artista ad esibirsi è stata Giusy Ferreri. L'ultima volta al Festival di Sanremo, la sua terza, era il 2017; per lei mai grandi soddisfazioni in termini di classifica finale ma il vero successo la cantante, seconda a X-Factor 2008, lo ha raccolto negli anni con una serie di fortunatissimi tormentoni estivi, da "Roma-Bangkok" in featuring con Baby K a "Amore & Capoeira" che segna l'inizio della collaborazione con il duo di producer Takagi&Ketra, che proseguira' con "Jambo" e "Shimmy Shimmy".

E saranno sempre Takagi&Ketra ad accompagnarla in questa nuova avventura sanremese, occupandosi della produzione di "Miele", brano nostalgico che rievoca atmosfere vintage e ci presenta una Giusy Ferreri inedita

Highsnob&Hu con ""Abbi cura di te" La sfilata dei brani di questa edizione del Festival di Sanremo prosegue con Highsnob e Hu, in coppia con il brano 'Abbi cura di te'. Si tratta di un debutto, sia per il rapper, vero nome Michele Matera, 37 anni da Avellino, sia per Hu, che in realtà si chiama Federica Ferracuti, ed è nata nel 1994 a Pesaro, perlomeno tra i big, perché due anni fa riesce a conquistare, senza vincere, la finale di Sanremo Giovani con 'Occhi Niagara'. Nei giorni scorsi Highsnob è stato ferocemente attaccato dal collega Junior Cally (in gara al Festival nel 2020) che lo ha accusato in un dissing di avergli rubato la canzone. 'Abbi cura di te' e' un featuring dalle sonorita' contemporanee, mescolate quelle urban di Hisghsnob e quelle eteree di Hu, grazie alle quali ha conquistato la critica specializzata.

L'omaggio a Mattarella, sei "grande, grande, grande" Amadeus ha aperto la terza giornata del festival augurando buon lavoro ed esprimendo "gratitudine e affetto" a Sergio Mattarella, reinsediatosi al Quirinale. L'orchestra ha accennato "Grande grande grande" di Mina con dedica a Mattarella, oggi reinsediatosi al Quirinale. "Oggi è un bel giorno per la Repubblica", ha esordito Amadeus, "Sergio Mattarella ha prestato giuramento ed è tornato al Quirinale". "Vorrei rivolgermi in modo irrituale a lei, signor presidente, augurarle buon lavoro ed esprimere gratitudine e affetto nei suoi confronti", ha aggiunto il conduttore, menzionando il passaggio del discorso di Mattarella nel quale il capo dello Stato oggi "ha ricordato l'importanza, della cultura, della bellezza, delle arti, del teatro". Amadeus ha spiegato che il presidente della Repubblica aveva assistito, insieme alla moglie Marisa e al fratello Piersanti, all'ultimo, mitico concerto di Mina, nel 1978, e che con questa dedica si sperava quindi di fargli cosa gradita.

Ranieri, la tensione è sempre la stessa Per Massimo Ranieri, in gara al Festival di Sanremo, "la tensione è sempre la stessa" delle sue partecipazioni passate. "Ma benedico questa tensione", spiega il cantante napoletano, tra i 25 artisti in gara, a Ciro Priello durante il "Primafestival", "vuol dire che metto sempre la stessa passione in questo mestiere". Ranieri è al suo settimo Festival, ha vinto l'edizione 1988 con "Perdere l'amore" ed era stato in gara anche nel 1968, nel 1969, nel 1992, nel 1995 e nel 1997.