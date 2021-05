"Il prossimo passo? Suonare sulla luna!", dicono i Mankeskin

AGI - "Siamo molto stanchi ma contenti". Il giorno dopo il trionfo all'Eurovision Song Contest 2021, con il loro Zitti e buoni", i Maneskin hanno raccontato a Rtl 102.5 le emozioni del dopo vittoria. Una vittoria che gli è valsa le congratulazioni anche di esponenti politici, tra i quali la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Quello che ci differenzia dagli altri e che ci ha permesso di arrivare sino a questo risultato - hanno detto - è che non abbiamo mai smesso di crederci, siamo sempre stati onesti, non abbiamo mai cambiato nulla per quella che poteva sembrare convenienza, ma siamo rimasti sinceri e uniti. Ci siamo dati tanta forza a vicenda credendo sempre nella musica. Un'altra caratteristica che ci unisce molto è che siamo semplici amici che fanno musica insieme".

© VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP Maneskin

I Maneskin hanno riportato in Italia un premio che mancava da 31 anni e che prima di loro soltanto due artisti erano riusciti a conquistare: Gigliola Cinquetti e Toto Cotugno. "Era destino che condividessimo questo riconoscimento".

Una band che ha avuto in XFactor un "trampolino di lancio. È stata un'esperienza che ci ha formati e cambiato la vita che ci ha permesso di prepararci al mondo della musica. Questa dell'Eurovision è stata un'esperienza che ci ha permesso di fare nuove amicizie: gli artisti di Cipro, Russia, Ucraina, quelli della Finlandia che sono un gruppo rock come noi. Insomma, ci siamo fatti nuovi amici in un clima di festa che celebrava la musica. E' stato davvero molto bello".

"Sono i voti delle persone e del popolo che hanno fatto la differenza. E il fatto di averne ricevuti cosi' tanti ci riempie di gioia e soddisfazione, perche' alla fine sono loro che verranno ai nostri concerti e per cui noi faremo musica". "Il prossimo passo? Suonare sulla Luna. Ovviamente l'obiettivo e' suonare in giro per tutta Europa e per tutto il mondo. Stiamo programmando un tour grandissimo dove canteremo tutte le nostre canzoni, sia in italiano che in inglese".

© VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP Maneskin

E poi: "Non siamo ancora riusciti a prendere i telefoni in mano, però ci ha fatto enorme piacere risentire subito dopo la vittoria Amadeus e Fiorello che sono le persone che hanno creduto in noi a Sanremo e che ci hanno poi permesso di arrivare dove siamo oggi e di vincere l'Eurovision Song Contest". Grandissima soddisfazione anche a Faenza, capitale della musica indipendente ed emergente italiana da 25 anni con il Meeting delle Etichette Indipendenti. È proprio al MEI di Faenza che i Maneskin hanno esordito cinque anni fa, dopo aver vinto un contest studentesco romano legato al circuito degli indipendenti.