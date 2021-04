Protestano i fan di Ultimo rimasti fuori dal concerto in streaming

AGI - L'attesissimo show del cantautore romano Ultimo in streaming dal Colosseo e trasmesso su LIVENow è una delusione immensa per molti fan che non riescono a entrare malgrado abbiano acquistato il biglietto virtuale. Scrivendo alla mail di assistenza la risposta è sempre la stessa: "Grazie per la tua mail, la richiesta è in lavorazione da parte del nostro staff. La contatteremo il prima possibile".

E su Twitter gli utenti si scatenano. L'umore degli utenti è riassunto dal seguente messaggio: "Il concerto dovrebbe essere trasmesso su una piattaforma dedicata agli streaming a cui però risulta impossibile accedere. Per troppo traffico. LiveNow siete imbarazzanti". E c'è chi dice di sentirsi truffato.

Da LiveNow arriva la risposta, pubblicata su Twitter da alcuni utenti: "Ci dispiace stia riscontrando problemi nello streaming, stiamo sperimentando traffici molto elevati di visualizzazione e ci stiamo lavorando. Le consigliamo di provare da effettuare il refresh, provare anche su un altro browser/dispositivo e provare a cancellare la cache. Le ricordiamo che l'evento sarà disponibile per 24 ore sulle piattaforme e potrà vederlo quante volte vuole all'interno di questo periodo e può anche effettuare il rewind. Scusi ancora per l'inconveniente, distinti saluti live Now support Team".

We are beyond excited to present pop sensation @IlVeroUltimo tonight as he will be performing “Bungiorno Vita - L’Evento” from the most beautiful place on Earth: the Colosseum in Rome in collaboration with @unicef pic.twitter.com/j9JeZVazcB — LIVENow (@livenowglobal) April 22, 2021

Una risposta che comunque non placa la rabbia die fan di Ultimo che si disperano per non poter assister 'live' al concerto: "Non me ne frega niente dei soldi, non è giusto che la maggior parte di noi non riesce più a vedere niente. Aspettavo questo concerto da settimane".