A Sanremo non c'è folla ma solo le forze dell'ordine

AGI - Almeno per quest'anno resterà solo un ricordo la folla serale che nel passato si raccoglieva davanti all'ingresso del teatro Ariston, o lungo le transenne, per strappare un autografo o un selfie a qualcuno degli artisti o per seguire il passaggio sul red carpet dei possessori degli agognati biglietti di ingresso in platea e in galleria.

Questa volta, causa le misure di contenimento dei contagi di Covid-19 davanti all'Ariston c'è solo uno sparuto nucleo di appartenenti alle forze dell'ordine. E neanche nelle vicinanze c'è gente, è come se fosse uno spettacolo per pochi.

In realtà saranno di sicuro milioni gli spettatori che da casa seguiranno la serata inaugurale del Festival, e con ogni probabilità potrebbero essere piu' dei 10 milioni e 58mila, con share del 52,2%, che segnarono l'ascolto medio di un anno fa.