Addio a Fleisher, il virtuoso che suonava il piano con una mano sola

AGI - È morto il pianista che suonava con una mano sola: Leon Fleisher, statunitense di origine ebraica, un carriera iniziata da bambino prodigio, virtuoso come pochi altri, per decenni ha suonato solo con la mano sinistra a causa di un grave condizione neurologica, la distonia focale, alla destra: Fleisher è morto in un ospedale di Baltimora di cancro all'età di 92 anni.

La notizia è stata data dal figlio con un 'tweet': "Mio padre è morto oggi. L'ultimo della sua classe, era un monaco che lavorava nella Chiesa della Musica".

Fleisher aveva ricominciato a suonare con la destra nel 1995 ma fino ad allora, oltrechè all'insegnamento, si era dedicato a suonare e comporre brani di repertorio per una mano sola. Brani, disse un giorno, "con così tante poche note, ma così tante implicazioni".