Le musiche di Ennio Morricone più ascoltate su Spotify

AGI - La notizia della morte di Ennio Morricone ha scatenato gli utenti di Spotify che sono andati a recuperare sulla piattaforma alcuni dei lavori più conosciuti del maestro delle colonne sonore. Un’impennata negli ascolti pari all’873% che, tra l’altro, ha coinvolto appassionati da tutte le parti del mondo.

Certo, al primo posto ci siamo noi italiani, seguiti dagli Stati Uniti, una seconda patria per Morricone, considerate le numerose collaborazioni con alcuni dei più importanti maestri del cinema a stelle e strisce. Terzo posto per la Spagna seguita da Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Messico, Cile e Brasile.

Un amore, insomma, che proviene da tutto il mondo, d’altra parte globale è la fama di quello che era e resterà un orgoglio nazionale nel campo della musica. Basta scorrere la classifica Viral per accorgersi che sono cinque i brani particolarmente presi di mira dal popolo di Spotify, tutti naturalmente tratti dalle colonne sonore di film che il maestro Morricone ha contribuito a rendere leggendari: il primo è “L’estasi dell’oro”, tratta dalle musiche di “Il buono, il brutto, il cattivo”, capolavoro western di Sergio Leone datato 1966; nel 2007 i Metallica realizzarono una versione rock del brano per l'album tributo “We All Love Ennio Morricone” che venne nominata per il Grammy Award nella categoria Best Rock Instrumental Performance.

Altro brano particolarmente cliccato nelle ultime ore su Spotify è “Nuovo Cinema Paradiso”, colonna sonora dell’omonimo film dell’amico Giuseppe Tornatore, Oscar come migliore film straniero nel 1989. Molto ascoltata anche “Gabriel’s Oboe”, musica scritta per il film “Mission” di Roland Joffé grazie alla quale Morricone ottenne la sua seconda candidatura agli Oscar come migliore colonna sonora.

Non poteva mancare nella lista dei brani più riascoltati del maestro Morricone il tema di “C’era una volta in West”, altro capolavoro del genere west firmato da Sergio Leone. Ultimo brano di Morricone inserito oggi nella classifica Viral di Spotify “Love Theme”, altra musica estratta dalla colonna sonora di “Nuovo Cinema Paradiso”.