Carusi nuovo direttore del settore musica della Società Riccitelli

AGI - Il Consiglio di Amministrazione della Riccitelli, nella seduta di venerdì 26 giugno, ha deliberato all’unanimità la nomina di Nazzareno Carusi alla direzione artistica del settore “Musica” della Società.

"La nomina - si legge in un comunicato della Società Riccitelli - è stata accompagnata da sentimenti di profonda soddisfazione dei Consiglieri per l’assoluto prestigio culturale e istituzionale di Carusi nel mondo delle maggiori realtà musicali italiane: consigliere di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano, in queste settimane delegato ad interim della direzione artistica della Fondazione Orchestra Regionale Toscana di Firenze e già consigliere artistico del Concorso Pianistico Internazionale Busoni di Bolzano. Carusi, la cui figura Riccardo Muti ha definito 'di altissimo valore', non fa mai mistero delle sue origini abruzzesi ed è così profondamente legato alla sua terra da essere stato nominato dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo 'Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo, per gli alti meriti artistici e il lustro che ha dato alla sua terra'".

Pochi giorni fa a Novara, nel corso della conferenza stampa di presentazione del rinato “Premio Internazionale di Direzione d’Orchestra Guido Cantelli”, del quale Carusi è membro della giuria, l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta lo ha ritratto come “una gloria d’Abruzzo, in virtù della sua biografia, del senso delle istituzioni e della capacità di visione culturale”.

"Sono particolarmente orgogliosa della scelta, condivisa con entusiasmo da tutto il Consiglio, di Nazzareno Carusi alla direzione artistica della Riccitelli per l'attività concertistica che è anima di questa Società e sua più naturale vocazione" commenta la Presidente Alessandra Striglioni ne' Tori. "L'apporto e la presenza del Maestro Carusi, con il quale sono già in corso contatti cordiali e fattivi, non potrà che aggiungere originalità e prestigio alle tante manifestazioni e attività da noi storicamente promosse, contribuendo - prosegue la Presidente - con la sua straordinaria professionalità al miglioramento e alle innovazioni utili a rendere ancora più importante le progettualità e il percorso da attuare. Un arricchimento non solo per la Riccitelli ma per tutto il nostro territorio, oggi più che mai attento e proteso allo sviluppo e alla promozione delle attività artistiche e culturali che ne veicolano l'immagine e i significati".

“Il sentimento di gratitudine si somma alla gioia per un incarico tanto prestigioso nel mio Abruzzo e a Teramo, la provincia nella quale ho sempre trascorso le vacanze estive da bambino e adolescente, a Pineto, coi miei genitori e mia sorella. Ce la metterò tutta. Darò il mio meglio. E terrò la barra di quella forza e quella gentilezza che sono l’anima di noi abruzzesi” ha commentato Carusi.

Pianista, allievo di Alexis Weissenberg, Carusi è nato a Celano nel 1968. Dopo il diploma col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore nella classe di Lucia Passaglia al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, ha continuato gli studi con Viktor Merzhanov prima al Conservatorio “Ciajkovskij” di Mosca e poi alla Staatliche Hochschule für Musik di Trossingen dove ha conseguito, sempre col massimo dei voti, i successivi titoli di Künstlerisches Ausbildung e Konzertreife. Ha tenuto concerti per istituzioni musicali e teatri fra i più importanti, ha suonato con ensemble e artisti di rilievo internazionale, gli sono stati attribuiti una quindicina di premi e la sua discografia conta dieci pubblicazioni, le maggiori delle quali edite in Italia dalla EMI e dal mensile Amadeus.

Vincitore del concorso nazionale a cattedre nei conservatorii statali di musica del 1990, è oggi professore ordinario di Musica da Camera al Conservatorio “Buzzolla” di Adria dopo esserlo stato prima a Bari e poi a Trieste e Udine. È inoltre titolare della stessa materia, per chiara fama, presso la Fondazione Accademia Internazionale di Imola. Dal 18 febbraio del 2020 è Consigliere di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano. Nel triennio 2016 – 2019 è stato Consigliere Artistico della Fondazione Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano e dal 2015 è Consigliere di Amministrazione della Fondazione Orchestra Regionale Toscana di Firenze. Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo lo ha nominato Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo “per gli alti meriti artistici e il lustro che ha dato alla sua terra”.