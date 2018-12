I film della Disney nel 2019 potrebbero frantumare tutti i record

Oggi gli studi della Disney sono i veri dominatori dei botteghini di tutto il mondo. Lo è stato per il 2018 e lo sarà, se le attese verranno confermate, anche per il 2019. Sono i numeri, pubblicati dall’azienda americana sul proprio sito, a certificare questo successo. Un totale di 7 miliardi di dollari incassati nell’anno solare, alla data del 9 dicembre. Una prestazione seconda sono alla stagione record del 2016 (7,6 miliardi) e che vale il 19% del mercato globale secondo le stime di ComScore.

Nella primi posti delle classifiche nazionali e internazionali, per esempio, ci sono tre film realizzati dagli studios della azienda americana e della Pixar, acquisita nel 2006: Avengers: Infinity War, Black Panther, Gli Incredibili 2. Con un dicembre ancora tutto da calcolare anche se, attualmente, ci sono nelle sale titoli importanti come Ralph Breaks Internet e, soprattutto, Mary Poppins Returns con Emily Blunt, partiti da pochi giorni ma già in grado di far stimare incassi complessivi assai importanti.

I grandi titoli del 2019

L’anno prossimo, però, ogni record potrebbe essere frantumato. Nel palinsesto sono previsti grandi remake ma anche sequel di film di successo e nuove attesissime produzioni. Secondo quanto scrive Quartz, la lista di distribuzione della Disney per il 2019 è da paragonare a quella di una programmazione triennale per ogni altra società che opera nel mondo del cinema. Ma vediamo quali sono le pellicole che sbarcheranno nelle sale a partire dal prossimo marzo.

Capitan Marvel

Il film, distribuito dalla Disney, racconta le vicende di Carol Danvers, ex pilota dell’Air Force americana destinata a diventare, dopo essersi unita a Starforce, una delle più grandi eroine della galassia. Con la Terra al centro di un nuovo conflitto interspaziale.

Dumbo

Il remake di uno dei più amati classici della storia è stato affidato a Tim Burton, regista visionario e molto “dark”, autore anche di una riscrittura di Alice nel Paese delle Meraviglie. Tra i protagonisti del cast ci sono anche Colin Farrell (Holt) e Danny DeVito (Max Medici).

Penguins

Si tratta del nuovo lungometraggio di Disneynature che racconta le vicende di un pinguino, Steve, alla ricerca della felicità tra la costruzione di una famiglia e la fuga dai predatori. Uscirà in aprile in occasione dell’Earth Day 2019.

Aladdin

Altro remake molto atteso, a maggio 2019, è Aladdin che avrà un genio d’eccezione, sempre pronto a realizzare desideri per il suo padrone, nella figura di Will Smith

Il Re Leone

La nuova versione, affidata a Jon Favreau, ha scatenato i desideri dei fan. Dopo appena 24 ore il trailer americano era già stato visto da più di 224 milioni di persone. E si dice che anche Elton John si sia messo al lavoro per una nuova canzone portante per la colonna sonora. Tutti ingredienti per un capolavoro.

Gli altri “prodotti”

Difficile non prevedere un grande successo per il quarto capitolo di Toy Story o per l’attesissimo secondo atto di Frozen, una delle animazioni più amate in tutto il mondo. E poi ci saranno ancora gli Avengers con la nuova avventura (Endgame) e il debutto di Artemis Fowl, tratto da una fortunatissima serie di libri fantasy. Chiude questa lista l’ultima pagina di una storia che ha appassionato intere generazioni cavalcando decenni e conquistando milioni di fan: il nono capitolo di Star Wars, che arriverà nelle sale il 20 dicembre del 2019. L’apoteosi di un anno incredibile.

