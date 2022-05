David di Donatello, il cinema italiano sceglie e premia i suoi campioni

AGI - Dopo due anni di pandemia il cinema italiano torna a celebrare se stesso in presenza. E lo fa portando la cerimonia di consegna dei David di Donatello dopo vent'anni di assenza negli iconici Studi di Cinecittà. I candidati, i registi, gli attori, i produttori e i grandi professionisti, che rendono i film italiani protagonisti a livello globale, attraversano i viali, i teatri, il celebrato set dell'Antica Roma creato per la serie inglese 'Rome' anni fa e ormai attrazione principale di Cinecitta': un lungo red carpet di 150 metri nel cuore pulsante della produzione cinematografica per festeggiare lo straordinario talento italiano.

La 67esima edizione dell'Oscar italiano vede ancora una volta alla coduzione Carlo Conti, affiancato dal personaggio rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo, Drusilla Foer, nella serata trasmessa in diretta su Rai 1, in streaming su RaiPlay e all'estero su Rai Italia, con la regia di Maurizio Pagnussat.

Durante la cerimonia di premiazione saranno consegnati venticinque David di Donatello, un David alla Carriera e due David Speciali. Il David alla Carriera 2022 andrà a Giovanna Ralli, protagonista assoluta del nostro cinema con oltre settant'anni di straordinarie interpretazioni. Due i David Speciali assegnati nel corso di questa edizione: a Sabrina Ferilli, una delle attrici più amate e popolari in Italia, e ad Antonio Capuano, fra le voci più originali del grande schermo in Italia.

In attesa di conoscere tutti i vincitori, sono già stati assegnati il David dello Spettatore a 'Me contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata' diretto da Gianluca Leuzzi, il premio per il Miglior Film Internazionale a 'Belfast' di Kenneth Branagh e il David di Donatello per il miglior cortometraggio a 'Maestrale' di Nico Bonomolo.

Swami Rotolo in lacrime: è lei la miglior attrice "Ringrazio tutta l'Accademia del cinema italiano". Commossa fino alle lacrime, a 17 anni, Swami Rotolo ritira sul palco di Cinecittà il David di Donatello per la miglior interpretazione femminile in 'A Chiara' di Jonas Carpignano.

David alla fotografia ex aequo a D'Antonio e D'Attanasio Daria D'Antonio per 'È stata la mano di Dio' e Michele D'Attanasio per 'Freaks Out' vincono il David di Donatello per la miglior fotografia ex aequo. La consegna nel corso della cerimonia a Cinecittà condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer.

'Ariaferma' vince il David per la miglior sceneggiatura originale Il David di Donatello 2022 per la miglior sceneggiatura originale va a Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia Santella per 'Ariaferma' di Di Costanzo.

Migliori costumi: Ursula Patzak per 'Qui rido io' 'Ursula Patzak premiata con il David di Donatello per i migliori costumi per 'Qui rido io'. "Ho iniziato con Mario (Martone, ndr) che mi ha dato la fiducia di fare un film molto speciale. Molto faticoso e molto bello", ha detto.

Lura Samani miglior regista per 'Piccolo corpo' "Grazie a chi ha detto di sì in questi anni". Commossa Laura Samani ritira il David di Donatello come miglior regista esordiente per 'Piccolo corpo'. "Voglio dedicare il premio a Thomas Rupill, una persona che non c'è più e che in un momento in cui avevo molta paura - ha detto - mi ha ricordato che, come diceva Marie Curie, non bisogna avere paura ma bisogna capire le cose".

Sabrina Ferilli: dopo 31 anni il premio mi gratifica "Diceva o pappice vicina alla noce damme o tiempo che te spertuse". Con questo detto napoletano Sabrina Ferilli ritira sul palco di Cinecittà il David di Donatello speciale 2022, facendo riferimento alla lunga attesa prima di ottenere questo David (e' stata candidata quattro volte senza vincere mai). "Io ho 31 anni di carriera e il premio gratifica l'ego ma non cambia la percezione delle cose - aggiunge l'attrice - quando arriva è un bel momento perche' dai anche un senso al tuo lavoro". "Mi è piaciuto fare teatro, cinema e televisione. Il mio primo film da protagonista è 'Diario di un vizio' con Marco Ferreri, ma prima avevo fatto tanti ruoli minori. Il primo ciak con Maurizio Ponzi", ricorda.

Premio per la miglior scenografia a 'Freaks Out' Il premio David di Donatello 2022 per la miglior scenografia va a Massimiliano Sturiale per 'Freaks Out' di Gabriele Mainetti.

Scarpetta miglior attore non protagonista, premio dedicato a due Mario Eduardo Scarpetta vince il David di Donatello come miglior attore non protagonista per 'Qui rido io' di Mario Martone alla prima candidatura. "Mario (Martone) mi disse che tutto nascque perché aveva ritrovato il manoscritto originale di 'Qui rido io' che mio padre Mario gli consegnò 15 anni fa. Questo premio è dedicato anche a mio padre e lo dedico a mia mamma e mia sorella".

Teresa Saponangelo miglior attrice non protagonista Teresa Saponangelo vince il premio come migklior attrice non protagonista. "Dedico il premio alla mia famiglia che mi sostenuto, anche economicamente negli anni - ha detto - perché è difficile senza tanti mezzi arrivare a fare un percorso così importante. Volevo ringraziare anche Antonio Capuano che è qui. Poi Martone, Sorrentino, Capuano, Servillo e il mio bambino, il mio ragazzo che ha detto che Toni Servillo è più bravo di me". Teresa Saponangelo è stata premiata per la sua interpretazione in 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino dove era candidata insieme alla collega e altra protagonista di questo film Luisa Ranieri.