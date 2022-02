Nella notte degli Oscar sarà premiato anche il film più votato su Twitter

AGI - Alla serata degli Oscar, il prossimo 27 marzo, ci sarà anche un nuovo premio, quello che andrà al film più popolare dell'anno, ovvero "preferito dai fan", che sarà scelto e votato dagli utenti di Twitter. L'annuncio della novità è stato dato dagli organizzatori che cercano di attirare nuovamente gli spettatori su una cerimonia che ha visto il pubblico precipitare.

Per la nuova categoria potrà essere votato qualsiasi film uscito nel 2021 utilizzando l'hashtag di Twitter #OscarsFanFavorite o tramite il sito web dell'Academy. Il film vincitore sarà reso noto durante la 94a trasmissione televisiva degli Academy Awards, il 27 marzo, quando alla cerimonia mancheranno all'appello film che hanno fatto botteghino - come "Spider-Man: No Way Home" e "No Time To Die"- ma che non sono riusciti a ottenere alcuna nomination.

Gli ascolti televisivi per gli Oscar sono drasticamente diminuiti negli ultimi anni. L'edizione dell'anno scorso, che ha premiato principalmente film d'autore come "Nomadland", è stata vista da poco più di 10 milioni di spettatori: un calo del 56% rispetto al 2020, che era già un minimo storico.