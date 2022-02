Addio a Ivan Reitman, regista e produttore di Ghostbusters

AGI - È morto all'età di 75 anni Ivan Reitman, il regista e produttore canadese che diresse commedie di grande successo come "Ghostbusters", "Polpette", "I gemelli" e "Junior". Reitman si è spento sabato scorso nel sonno nella sua casa di Montecito, in California. "Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista abbia portato risate e felicità in tutto il mondo", si legge in una nota della famiglia, in cui i figli Jason e Catherine lavorano nel cinema.

"Tonight, the lady with the torch weeps, as do all of us at Columbia, and film lovers around the world. Ivan Reitman was an inseparable part of this studio's legacy, but more than that he was a friend. (1/2) pic.twitter.com/saVhBoBgFG