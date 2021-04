Laura Pausini alla cerimonia degli Oscar: "Questa canzone è come un abbraccio"

AGI - "Questa canzone è come un abbraccio e vogliamo abbracciarvi tutti". Così Laura Pausini sul red carpet, prima della sua performance (registrata) di "Io sì", candidata all'Oscar come miglior canzone originale. Nell'esibizione accompagnata al pianoforte Diane Warren, l'artista italiana ne canta una parte in inglese, nelle versione originale "Seen", firmata dalla 12 volte candidata agli Oscar Warren. "Io sì" è a prima canzone totalmente in italiano ad essere stata nominata agli Oscar.