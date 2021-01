Addio a Tanya Roberts, ex Bond girl e Charlie's Angel

AGI - È morta, all'età di 65 anni, l'attrice Tanya Roberts. Era nota per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella quinta serie tv Charlie's Angels e la Bond girl Stacey Sutton in '007 - Bersaglio mobile' (1985) con Roger Moore. Recitò anche in alcuni film come 'Kaan principe guerriero' e 'Sheena, regina della giungla'.

Secondo quanto riferisce Tmz, alla vigilia di Natale la Roberts, appena rientrata a casa dopo una passeggiata assieme ai suoi cani, sarebbe stata colta da un malore improvviso. L'attrice avrebbe perso i sensi e immediatamente trasportata in un ospedale della California, dove poi è deceduta.