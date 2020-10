Scarlett Johansson si sposa per la terza volta

AGI - Scarlett Johansson si è sposata per la terza volta: la 35enne attrice americana si è unita in matrimonio con il comico 38enne Colin Jost con "una cerimonia intima", è stato annunciato attraverso la Ong per l'assistenza alimentare Meals on Wheels.

Alle nozze hanno assistito solo i familiari più stretti e le persone più amate dalla coppia, nel rispetto delle restrizioni per il Covid.

La Johansson, l'attrice più pagata al mondo, si era fidanzata con l'autore e attore del "Saturday Night Live" nel maggio del 2019, dopo che due anni che stavano insieme.