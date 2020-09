Addio a Michael Lonsdale, fu un 'cattivo' di 007

AGI - Michael Lonsdale, l'attore franco-britannico che interpretò il 'cattivo' Hugo Drax nell'11° film di 007 Moonraker e fra i protagonisti del "Giorno dello sciacallo", è morto a 89 anni; lo ha annunciato il suo agente.

Londsdale, di madre francese e padre britannico, era perfettamente bilingue e in 60 anni di carriera, l'ultimo film è del 2016, ha interpretato oltre 200 ruoli, fra cinema, teatro, radio e tv.

Ha lavorato con registi come Nella sua carriera ha anche recitato per registi come Orson Welles, François Truffaut, Louis Malle, Luis Buñuel, Ermanno Olmi, Steven Spielberg, Jean-Pierre Mocky e Jean Eustache.