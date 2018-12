Tranquilli, anche questo Natale è di Mariah Carey ed Eddie Murphy

NICHOLAS KAMM / AFP

Si potrebbe dire che non c'è stata alcuna sorpresa sotto l'albero, ma non è così. La imprescindibile, consueta e rituale trasmissione di 'Una poltrona per due' su Italia Uno - dal 1997 Mediaset lo mette nel palinsesto natalizio e da qualche anno è diventato un appuntamento della vigilia - non è mancata nemmeno quest'anno, ma la notizia è che gli italiani continuano a vederlo e rivederlo, o anche solo a tenere la tv accesa per ascoltare le battute di Eddie Murphy e Dan Aykroyd in sottofondo durante il cenone.

Al punto che, numeri alla mano, questo classico del 1983 ha fatto meglio di un cartone animato tra i più amati dai bambini: Frozen. Il film della Disney è stato visto da 1,97 milioni di telespettatori e la commedia di John Landis da 2,23 milioni.

Sul fronte musicale, dopo 24 anni, 'All I want for Christmas is you' di Mariah Carey continua a essere la hit di Natale per antonomasia. Sulla classifica di Spotify occupa indisturbata la cima sia nelle Top 50 Italia che in quelle Mondo.

Ma quest'anno, come scrive Quartz, è speciale. Questa settimana, "AIWFCIY", come la chiamano gli americani amanti degli acronimi, è salita al sesto posto della classifica Billboard Hot 100, lo standard dell'industria musicale battendo il primato che apparteneva dal 1958 a "The Chipmunk Song".

