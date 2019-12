Le tartarughe sono brave a imparare e a ricordare nuovi compiti

BRUSINI Aurélien / hemis.fr / hemis.fr / Hemis

Tartaruga gigante delle Seychelles

Le tartarughe giganti delle isole del Pacifico e dell'India potrebbero essere più intelligenti di quanto immaginiamo. Nonostante abbiano la reputazione di essere molto lente, le tartarughe delle isole Galapagos e Seychelles dimostrano di avere notevoli capacità mnemoniche. Almeno secondo uno studio dell'Okinawa Institute of Science and Technology, in Giappone.

I risultati, pubblicati sulla rivista Animal Cognition, mostrano che questi animali, non sono solo in grado di imparare nuovi compiti, ma anche di ricordarli fino a 10 anni dopo. Circa nove anni fa, gli scienziati giapponesi hanno insegnato a un gruppo di tartarughe in cattivita' negli zoo di Vienna e Zurigo a mordere l'estremità di un particolare bastoncino colorato in cambio di cibo.

All'epoca, le tartarughe venivano addestrate a mordere il bastoncino corretto per ricevere il cibo quando venivano presentati con due diversi colori. Dopo quasi un decennio, il team è tornato dalle stesse tartarughe e ha scoperto che erano in grado di ricordare la lezione appresa 10 anni prima.

"Fino a poco tempo fa, i rettili erano spesso considerati macchine riflesse, incapaci di comportamenti più complessi, ridotti a una nota a piè di pagina sull'evoluzione dell'apprendimento e dell'intelligenza", hanno scritto i ricercatori. Ma ora bisogna ricredersi. Inoltre, dallo studio è emerso che le tartarughe imparano più velocemente quando vengono addestrate in gruppo piuttosto che individualmente, anche se a ciascuna tartaruga è stato assegnato un colore diverso per il compito che dovevano apprendere.

