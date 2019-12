Nella notte di Santa Lucia il picco di stelle cadenti di dicembre

NASA/Yuri Beletsky

Ci stiamo avvicinando al picco di pioggia di stelle cadenti di dicembre. Nella notte di Santa Lucia, tra il 13 e il 14 dicembre, è attesa la massima attività dello sciame delle Geminidi. L'evento è iniziato lo scorso 4 dicembre e si concluderà il 17. Ma nel weekend lo spettacolo sarà assicurato. Si prevede che le meteore saranno particolarmente visibili intorno alle 2 del mattino, quando la costellazione dei Gemelli da cui sembrano provenire è più alta nel cielo. Tuttavia, gli astronomi avvertono che l'evento celeste annuale dovrà fare i conti con una brillante Luna crescente.

Le persone che rivolgeranno lo sguardo in alto nell'emisfero settentrionale avranno una visione migliore, ma l'evento sarà anche visibile nell'emisfero meridionale. In genere, questa speciale pioggia di dicembre è caratterizzata da circa 50 stelle cadenti all'ora, quasi una al minuto. Ma la luminosità della Luna potrebbe disturbare lo spettacolo. "Si potrebbe essere ancora in grado di contarne circa 20 all'ora", dichiara la American Meteor Society. Le Geminidi sono generate dall'asteroide 3200 Phaethon, molto simile a una cometa, scoperto nel 1983 dal satellite IRAS della NASA.

