​Negli ultimi 5 anni i ghiacciai svizzeri hanno perso il 10 per cento del volume

Negli ultimi 5 anni i ghiacciai svizzeri hanno perso il 10 per cento del loro volume. Un tasso di scioglimento senza precedenti in oltre un secolo di osservazioni. I livelli record di fusione di quest'anno sono stati segnalati dalla Cryospheric Commission dell'Accademia delle scienze svizzera sulla base di una serie di misurazioni riguardanti 20 ghiacciai.

I ricercatori sperano che lo scioglimento causato dalle ondate di caldo estive possa essere compensato da un inverno pieno di neve. Secondo la commissione, in alcuni punti la copertura nevosa dei ghiacciai è stata fino a giugno dalle 20 alle 40 volte più alta del solito. Tuttavia, questo importante accumulo è stato distrutto a luglio.

"Il volume di neve e ghiaccio che si scioglie sui ghiacciai svizzeri è l'equivalente al consumo annuo totale di acqua potabile del paese", riferisce la commissione. Di conseguenza, lo spesso strato di neve è scomparso rapidamente e il forte scioglimento è continuato fino all'inizio di settembre. "Questo significa che, negli ultimi 12 mesi, circa il 2 per cento del volume totale dei ghiacciai della Svizzera è andato perso", afferma la commissione. Il tasso di perdita di ghiaccio negli ultimi cinque anni "supera il 10 per cento", aggiunge.

"Questo scioglimento segna "un tasso di declino mai osservato in precedenza nella serie temporale che si estende da oltre un secolo", aggiunge la commissione. Un recente studio dell'ETH di Zurigo ha anche indicato che oltre il 90 per cento dei circa 4.000 ghiacciai sparsi nelle Alpi potrebbe scomparire entro la fine di questo secolo se le emissioni di gas serra non verranno ridotte. La scorsa settimana, invece, sono state pubblicate le fotografie aeree del Monte Bianco, la montagna più alta delle Alpi, in cui si osserva l'enorme perdita di ghiaccio avvenuta negli ultimi 100 anni.