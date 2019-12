Gli scimpanzè sanno insegnare l'utilizzo di strumenti

Tra questi primati esiste quindi una forma di istruzione, spiega uno studio della rivista Proceedings of the National Academy of Sciences

Scimpanzè

Gli scimpanzè non solo imparano a usare gli strumenti, ma condividono questa conoscenza con altri in una sorta di forma di istruzione: è quanto rivela uno studio pubblicato dalla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Gli scienziati delle università americane di Washington, a St. Louis (Missouri); di Miami e del Franklin & Marshall College, in Pennsylvania, hanno condotto uno studio che dimostra che gli scimpanzè che usano processi e strumenti complessi per raccogliere le termiti condividono questa conoscenza con gli altri esemplari.

"Si ritiene spesso che i primati non umani apprendano le abilità con gli strumenti osservando gli altri e praticando da soli, con scarso aiuto diretto da parte delle madri o degli altri esemplari esperti nell'uso degli strumenti", ricorda uno degli autori dello studio, l'antropologa dell'università di Miami, Stephanie Musgrave. Evidentemente non è così.

Vai all'articolo…