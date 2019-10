La tuta che porterà di nuovo l'uomo sulla Luna

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Nuove tute spaziali, Nasa

L'agenzia spaziale americana ha svelato il prototipo di una nuova tuta spaziale che potrebbe essere indossata dai prossimi astronauti sulla Luna. Il capo della Nasa, Jim Bridenstine, ha presentato la tuta di prossima generazione per il programma dell'agenzia Artemis in occasione di un evento presso la sede della Nasa a Washington DC. La tuta "xEMU" rossa, bianca e blu è stata indossata sul palco dall'ingegnere spaziale Kristine Davis, del Johnson Space Center (JSC) di Houston.

Il xEMU è simile a alla tuta usata nella Stazione Spaziale Internazionale, ma per la Nasa sono stati fatti miglioramenti per il comfort, la forma e la mobilità sulla Luna. Bridenstine ha anche presentato l'Orion Crew Survival System, una tuta da volo arancione con elmetto che sarà indossata dagli equipaggi della navicella spaziale Orion per il lancio e il rientro.

Orion è il sostituto dello space shuttle, ma, a differenza di quel sistema, è progettato per trasportare gli astronauti sulla Luna e in altri luoghi nello spazio profondo. La nuova tuta, conosciuta formalmente come Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), è progettata per offrire a chi la indossa una vestibilità personalizzata.

Sarebbe un'evoluzione significativa della situazione attuale. A marzo, la prima passeggiata spaziale per sole donne sulla ISS è stata annullata perché non c'era una tuta disponibile delle dimensioni corrette per l'astronauta della NASA Anne McClain. All'ingresso dell'ingegnere Davis, Bridenstine ha detto al pubblico: "Per essere chiari, Kristine indossa un abito che si adatta a tutti i nostri astronauti quando andiamo sulla Luna".

L'ingegnere spaziale Amy Ross ha affermato che la nuova tuta darebbe agli astronauti una maggiore mobilità nelle spalle, alla vita, alle gambe e alle braccia. Questo significa che questa tuta può consentire all'astronauta di piegarsi e raccogliere qualcosa, ad esempio una roccia. Tutto in sicurezza grazie a una serie di sigilli che offrono protezione dalla polvere lunare abrasiva che è riuscita ad aderire alle superfici della tuta e si è fatta strada in ogni angolo e fessura delle tute Apollo.

La tuta ha anche un minor numero di cuciture e utilizzerà nuovi materiali per tenere fuori la polvere. Inoltre, in ambiente con ossigeno al 100 per cento, dovrebbe aiutare gli astronauti a mettersi subito al lavoro piuttosto che dover passare il tempo nella fase di "pre-respirazione" per eliminare l'azoto dal corpo. Il sistema di supporto vitale della tuta dovrebbe fornire all'astronauta circa otto ore di aria, con un'ora in più nei casi di bisogno.

