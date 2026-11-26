AGI - L'acqua, calda a causa del riscaldamento globale, sta erodendo il ghiaccio marino non solo al Polo Nord, ma anche al Polo Sud. Questo secondo un articolo pubblicato su Science. Per decenni, il ghiaccio marino nell'Oceano Artico si è ridotto costantemente, mentre il ghiaccio marino che cinge l'Antartide in inverno è inspiegabilmente cresciuto, apparentemente sfidando il riscaldamento globale. Poi, nel 2015, l'estensione del ghiaccio marino antartico è crollata poichè il ghiaccio non si è formato su un'area grande il doppio della Groenlandia.
Da allora ha continuato a diminuire, raggiungendo nuovi minimi nel 2022 e nel 2023. I ricercatori ritengono che lo stesso processo che sta erodendo il ghiaccio marino artico sia ora in atto anche in Antartide. Nell'Artico, uno strato di acqua fredda che isola il ghiaccio marino è stato intaccato da acque calde e salate provenienti dall'Oceano Atlantico.
Le nuove scoperte
Una serie di nuovi studi suggerisce che un simile strato freddo nell'Oceano Antartico si stia assottigliando da anni e stia ora esponendo il ghiaccio allo scioglimento dal basso. Di conseguenza, il ghiaccio marino a entrambi i poli sembra destinato a una sorte simile, sostiene uno studio pubblicato sul Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) e citato da Science: una copertura più ridotta, con enormi oscillazioni stagionali causate da raffiche di vento e altri eventi. Per Theo Spira, oceanografo fisico presso l'Istituto Alfred Wegener e autore principale dello studio BAMS, l'indebolito strato freddo antartico non mostra segni di ripresa: "Sarà difficile ricostruirlo", avverte.
Il comportamento del ghiaccio marino antartico aveva lasciato perplessi gli scienziati, poichè nè i decenni di crescita nè la sua improvvisa scomparsa erano correlati al costante aumento dei gas serra.
Cosa sta succedendo
Una possibile spiegazione parte dai venti. I contrasti di temperatura alimentano i forti venti occidentali che circondano il continente, contrasti che si sono intensificati a causa dell'assottigliamento dello strato di ozono, che raffredda la stratosfera antartica, mentre il riscaldamento globale riscalda la superficie.
A causa della rotazione terrestre, i venti più forti spingono le acque superficiali verso nord, trasportando acqua fredda e dolce lontano dal continente e verso l'oceano aperto. Li' congela facilmente, il che spiega gli anni di crescita del ghiaccio marino.
Ma alla fine, secondo questa teoria, l'acqua calda e salata spostata da questa spinta verso nord è migrata verso sud, una vera e propria bomba di calore che ha infine causato la riduzione del ghiaccio marino. Solo negli ultimi anni gli scienziati sono stati in grado di verificare se il calore si stesse effettivamente accumulando sotto il ghiaccio. Alcuni dati provengono da foche dotate di sensori oceanografici. Il resto proviene da Argo, una rete di 4000 boe robotizzate che esplorano l'oceano fino a 2000 metri di profondità.
Le boe sono diventate più precise nelle misurazioni sotto il ghiaccio marino e hanno operato per un periodo sufficientemente lungo da permettere l'emergere di tendenze regionali. La preoccupazione per il ghiaccio marino puo' sembrare astratta rispetto alle ondate di calore che affliggono le latitudini inferiori, ma i ricercatori la considerano sempre più come una manifestazione visibile del riscaldamento globale.