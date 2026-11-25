AGI - La polvere prodotta dall’esplosione di una stella può rivelare che cosa è accaduto al suo interno nelle ultime ore di vita. Grazie alle osservazioni del telescopio spaziale James Webb, un gruppo internazionale di astronomi ha individuato tracce di profondi cambiamenti nella struttura della stella che ha dato origine a Cassiopea A, uno dei resti di supernova più studiati della Via Lattea.
I risultati della ricerca, guidata da Tea Temim della Columbia University di New York, sono stati pubblicati sulla rivista The Astrophysical Journal Letters e diffusi dalla NASA e dall’Agenzia spaziale europea (ESA).
Una stella esplosa a 11 mila anni luce dalla Terra
Cassiopea A, nota anche come Cas A, si trova a circa 11 mila anni luce dalla Terra, nell’omonima costellazione. La luce dell’esplosione raggiunse il nostro pianeta nella seconda metà del Seicento, anche se non esistono testimonianze storiche certe dell’osservazione del fenomeno.
Ciò che oggi gli astronomi osservano è una nube di gas e polveri in espansione, costituita dai materiali espulsi dalla stella. Grazie alle osservazioni nell’infrarosso medio, James Webb è riuscito a identificare la composizione chimica di singoli ammassi di polvere, ciascuno delle dimensioni paragonabili a quelle del Sistema solare.
Che cosa accade prima dell’esplosione di una stella
Nel corso della loro esistenza, le stelle producono energia attraverso la fusione nucleare. In quelle più massicce, una volta esaurito l’idrogeno nel nucleo, si innescano progressivamente reazioni che portano alla formazione di elementi sempre più pesanti, fino al ferro. Si sviluppano così diversi strati concentrici, caratterizzati da differenti reazioni nucleari.
Le osservazioni di Webb indicano che, poche ore prima del collasso del nucleo, alcuni di questi strati potrebbero essersi mescolati, modificando sensibilmente la struttura interna della stella e la distribuzione degli elementi chimici successivamente espulsi nello spazio.
Il fenomeno, noto come shell merger, potrebbe aver coinvolto gli strati in cui avvenivano le reazioni di fusione del carbonio e dell’ossigeno. La composizione delle polveri osservate a distanza di secoli sarebbe quindi una conseguenza diretta di quanto accaduto poco prima dell’esplosione.
Il mistero del “Mostro verde”
Per individuare le regioni da analizzare, gli scienziati si sono serviti anche delle precedenti osservazioni del telescopio spaziale Spitzer, ritirato dal servizio nel 2020. In due regioni attraversate dall’onda d’urto inversa della supernova, i ricercatori hanno individuato composizioni chimiche molto differenti: in una prevalgono le polveri di silice, nell’altra quelle ricche di carbonio.
Una terza struttura, soprannominata “Green Monster” (Mostro verde) e scoperta proprio grazie a James Webb, contiene invece silicati complessi di magnesio. A differenza delle altre due regioni, è costituita da materiale disperso dalla stella prima dell’esplosione. Combinando i dati di Webb con quelli degli osservatori a raggi X Chandra della NASA e XRISM, missione guidata dall’Agenzia spaziale giapponese (JAXA), gli astronomi hanno ricostruito la distribuzione delle polveri nell’intero resto di supernova, individuando tracce del mescolamento degli strati in numerose regioni.
Come le supernove contribuiscono alla nascita dei pianeti
La scoperta offre agli astronomi un nuovo metodo per ricostruire la struttura interna delle stelle massicce anche a distanza di secoli dalla loro esplosione. Permette inoltre di studiare la capacità dei granelli di polvere di sopravvivere alle violente onde d’urto generate dalle supernove. La quantità e la composizione delle polveri che riescono a raggiungere lo spazio interstellare sono infatti fondamentali per comprendere il contributo delle esplosioni stellari all’evoluzione chimica delle galassie e alla formazione di nuove generazioni di stelle e pianeti.