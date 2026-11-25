AGI - La salute dei giovani arretra rispetto alle generazioni precedenti e i venticinquenni di oggi rischiano di invecchiare prima e peggio dei propri genitori. A lanciare l'allarme sono gli esperti della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), riuniti da oggi a Napoli, alla Stazione Marittima, per il 71esimo congresso nazionale, commentando una revisione pubblicata su Population Studies dai ricercatori di University College London, King's College London e University of Oxford.
Lo studio
Lo studio, condotto su oltre 86.500 persone nate in Gran Bretagna tra il 1946 e il 2002 (dai Baby boomer alla Generazione Z), evidenzia una vera e propria "deriva generazionale della salute": chi è nato più di recente sviluppa patologie e disturbi in età più precoce e con maggiore frequenza rispetto al passato, nonostante il calo del fumo e migliori condizioni socio-economiche iniziali.
Tra gli indicatori più critici figurano sovrappeso, obesità infantile, diabete (quasi raddoppiato in età adulta passando dal 3,1% dei Baby boomer al 5,9% della Generazione X) e disagio psichico, con un netto calo della soddisfazione di vita (scesa dal 31% dei nati negli anni '70 al 20,9% dei Millennial).
Una tendenza che riguarda da vicino anche l'Italia, come sottolinea il presidente Sigg Dario Leosco (ordinario di Geriatria all'Università Federico II di Napoli).
La speranza di vita in Italia
Nel nostro Paese, secondo i dati del ministero della Salute e il Rapporto Istat 2025, la fascia 18-24 anni registra il picco di nuovi accessi ai servizi di salute mentale (94 ogni 10.000 abitanti), il 21,6% dei giovani tra i 20 e i 24 anni è in eccesso di peso (contro il 13,4% della generazione dei nonni alla stessa età) e il 28,8% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso o obeso. "In Italia la speranza di vita alla nascita tocca 83,7 anni, ma quella in buona salute si ferma a 59 anni, quasi 25 anni in meno - avverte Leosco -. Un divario destinato ad allargarsi a causa dell'esordio anticipato di obesità diabete e stress psicoaffettivo".
Per i geriatri il fenomeno è pero' in gran parte prevenibile, poiché legato a sedentarietà cattiva alimentazione e abuso dei social media. Proprio per promuovere la prevenzione fin dalla giovane età domani prenderà il via da Napoli (26 e 27 novembre, inaugurazione alla presenza del viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci) il progetto "The Longevity Village": un'iniziativa itinerante di medicina di prossimità promossa da Sigg con gli atenei Federico II di Napoli, Cattolica di Roma, Firenze e Milano-Bicocca, che tra il 2027 e il 2028 porterà in 21 piazze italiane controlli e screening gratuiti in 12 diverse aree della salute.