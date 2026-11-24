AGI - Stasera, martedì 24 novembre, sarà la sera della "Superluna del castoro" nei cieli. Per osservarla bisognerà guardare a Est, con un orizzonte sgombro e possibilmente lontano dalle luci delle metropoli, attorno alle 16:15.
La Luna di stasera è una "superluna" vale a dire una Luna particolarmente vicina alla Terra. La Luna non orbita attorno alla Terra descrivendo un cerchio perfetto. La sua orbita è leggermente ellittica, quindi la sua distanza dalla Terra cambia continuamente.
Quando la Luna diventa "Super"
Durante ogni orbita, la Luna raggiunge il punto più vicino alla Terra, chiamato perigeo, e il punto più lontano, chiamato apogeo. Quando la Luna piena si verifica in prossimità del perigeo, viene appunto chiamata "superluna". La distanza in questo caso sarà di 360.768 chilometri, fino ad una distanza minima il 25 novembre di 359.346 chilometri dalla Terra.
La Luna apparirà leggermente più grande e luminosa di una normale Luna piena. Tuttavia, la differenza è talmente sottile che la maggior parte degli osservatori farebbe fatica a identificare una superluna semplicemente guardandola.
Perché il "Castoro"
La superluna di stasera è conosciuta come la Luna del Castoro soprattutto nelle tradizioni popolari del Nord America perché questo è tradizionalmente il periodo in cui i castori sono più attivi in natura, preparandosi per i rigidi mesi invernali a venire.
Dopo la Superluna del Castoro del 24 novembre, arriverà la Superluna del Freddo a dicembre, seguita dalla Superluna del Lupo a gennaio e dalla Superluna della Neve a febbraio. Quella di dicembre sarà eccezionale. La Luna piena del 24 dicembre sarà la Luna piena più vicina, più grande e più luminosa del 2026 e la Luna piena più vicina dal 2018.