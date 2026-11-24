AIG - Le nuove diagnosi di Hiv in Italia scendono leggermente nel 2025 e la loro incidenza resta al di sotto della media europea. Ma nel nostro Paese si conferma un alto numero di diagnosi tardive che arrivano, cioè, quando il sistema immunitario è già compromesso. La fotografia è scattata dai dati del Centro Operativo Aids dell'Istituto Superiore di Sanità, rilasciati in vista della Giornata mondiale del 1 dicembre dedicata alla lotta contro l'AIDS.
Il rapporto appena pubblicato è disponibile sui siti di Ministero e ISS. Nel 2025, sono state segnalate 2.220 nuove diagnosi di infezione da Hiv (erano 2413 nel 2024) pari a un'incidenza di 3,8 nuovi casi per 100.000 residenti. L'incidenza in Italia è inferiore rispetto all'incidenza media osservata tra i paesi dell'Europa occidentale e quella dell'Unione Europea (5,4 e 5,2 nuove diagnosi per 100.000 residenti).
Le diagnosi tardive
Nel 2025 il 59,1% delle persone con nuova diagnosi di infezione da HIV è stata diagnosticata tardivamente, ossia con un numero di linfociti CD4 inferiore a 350 cell/l e fra queste il 37% è già in AIDS. Si stima che in Italia il tempo medio che intercorre tra l'acquisizione dell'infezione da HIV e la diagnosi sia di circa 5 anni, con valori più alti nei maschi eterosessuali e nelle persone di nazionalità straniera.
Chi ha scoperto di essere positivo, l'identikit
Le persone che hanno scoperto di essere HIV positive nel 2025 sono maschi nell'80,3% dei casi. L'età mediana è di 42 anni, più alta nelle femmine (43 anni) rispetto ai maschi (42 anni). L'incidenza più alta è stata osservata tra le persone di età 30-39 anni (8,9 nuovi casi ogni 100.000 residenti di età 30-39 anni).
La proporzione di nuovi casi attribuibile a trasmissione eterosessuale è stata del 45,7% (28,2% maschi e 17,5% femmine), quella attribuibile a maschi che fanno sesso con maschi è stata del 41,9% e quella attribuibile a persone che usano sostanze stupefacenti per via iniettiva del 4,5%.
Regioni e province
Le Regioni dove si è riscontrata l'incidenza maggiore per 100.000 residenti sono il Lazio (5,3), la Lombardia e la Toscana (4,6). L'incidenza maggiore per 100.000 residenti è stata osservata nelle Province di Milano (6,2), Roma (6,0), Firenze (4,7).
Le persone che vivono con l'Hiv e i casi di Aids
Il numero complessivo di persone che vive con l'infezione da HIV in Italia è stato stimato essere intorno a 150.000 (range 130.000-170.000) con tasso di prevalenza pari a 0,2 per 100 residenti. Dall'inizio dell'epidemia (1982) a oggi sono state segnalate 74.260 nuove diagnosi di AIDS, di cui 48.839 deceduti entro il 2023. Nel 2025 sono state notificate 432 nuove diagnosi di AIDS (erano 524 nel 2024) pari a un'incidenza di 0,7 nuovi casi per 100.000 residenti.
La proporzione di persone con nuova diagnosi di AIDS che ignorava la propria sieropositività e che ha scoperto di essere HIV positiva nel semestre precedente la diagnosi di AIDS è aumentata nel tempo e negli ultimi anni si è stabilizzata intorno all'80-85%, nel 2025 questa proporzione è pari all'80,9%. Negli ultimi cinque anni l'incidenza (casi/popolazione) delle nuove diagnosi AIDS è stabile.