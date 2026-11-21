AGI - La combinazione del farmaco sperimentale daraxonrasib con la chemioterapia standard produce una riduzione significativa del tumore nel 60,7 per cento dei pazienti con cancro al pancreas metastatico, favorendo la scomparsa delle lesioni nell'8,2 per cento dei casi.
Questo incoraggiante risultato emerge da uno studio, presentato durante il 38esimo Simposio EORTC-NCI-AACR, condotto dagli scienziati del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York.
Il team, guidato da Wungki Park, ha valutato i risultati della sperimentazione di fase I/II RMC-GI-102, nell'ambito della quale sono stati coinvolti 61 pazienti. Ai partecipanti sono stati somministrati 200 mg al giorno di daraxonrasib orale insieme ai chemioterapici endovenosi gemcitabina e nab-paclitaxel.
Il bersaglio: il gene RAS
Oltre il 90 per cento dei tumori al pancreas, spiegano gli esperti, presenta una mutazione nel gene RAS, un interruttore molecolare che stimola la crescita tumorale. Daraxonrasib blocca la proteina RAS attiva e ha mostrato un profilo di sicurezza adeguato.
I risultati e la fase III
Stando a quanto emerge dall'indagine, la combinazione delle terapie portava a una riduzione significativa del tumore nel 60,7 per cento dei casi, con la scomparsa completa delle lesioni nell'8,2 per cento dei casi. In aggiunta, riportano gli scienziati, il tasso complessivo di controllo della malattia ha raggiunto il 90,2 per cento e la sopravvivenza media libera da progressione è stata di 12,8 mesi, quasi il doppio rispetto ai dati storici ottenuti con la sola chemioterapia.
Il lavoro, concludono gli autori, apre la strada alla sperimentazione di fase III, e suggerisce che la stessa strategia potrebbe essere estesa ad altri tumori guidati da mutazioni RAS, come quelli al polmone, al colon e alle vie biliari.