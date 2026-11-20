AGI - Le patate coltivate in un terreno simulato di regolite lunare hanno mostrato tassi di crescita, resa e caratteristiche fisiologiche del tutto paragonabili a quelle coltivate in terriccio terrestre convenzionale.
Lo dimostra uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Partner Journal Microgravity, condotto dagli scienziati della NASA, del Florida Institute of Technology e della Oregon State University.
Lo studio e il lavoro dei ricercatori
Il team, guidato da Aymeric Goyer e David Handy, ha monitorato l’efficienza fotosintetica, la struttura delle radici e la massa dei tuberi prodotti in un terreno simulato di regolite. Il gruppo di ricerca ha testato lo sviluppo e la germogliazione dei tuberi attraverso un simulante chimico e minerale della regolite lunare (LHS-1).
Come è stata resa fertile la regolite lunare
Per superare la naturale assenza di sostanza organica e la potenziale tossicità minerale del suolo lunare, l’esperimento ha previsto l’integrazione di nutrienti essenziali e microbi benefici del suolo.
I risultati hanno dimostrato che la regolite, se opportunamente arricchita con comunità microbiche benefiche, può diventare un substrato fertile ed efficace per la produzione alimentare diretta durante le future colonizzazioni lunari.
Verso missioni lunari più autonome
I dati, commentano gli scienziati, dimostrano la fattibilità dell’agricoltura spaziale per sostenere le future missioni umane di lunga durata sulla Luna, riducendo drasticamente la dipendenza dai rifornimenti inviati dalla Terra.
Questa capacità potrebbe rappresentare un elemento chiave per garantire l’autosufficienza alimentare degli equipaggi impegnati nelle future basi lunari permanenti.
Le prossime sfide della ricerca
Nei prossimi approfondimenti, concludono gli autori, sarà necessario concentrarsi sull’ottimizzazione del consumo idrico all’interno di serre a ciclo chiuso e sull’analisi dell’impatto combinato della microgravità e delle radiazioni cosmiche sulla qualità nutrizionale dei tuberi coltivati.
L’obiettivo sarà quello di perfezionare sistemi agricoli sempre più efficienti e sostenibili, indispensabili per la permanenza dell’uomo sulla Luna e, in prospettiva, per le future missioni verso Marte.