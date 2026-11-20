AGI - Un team di scienziati ha sviluppato una tecnica per ricavare piccole quantità di energia dai cactus, sfruttando la particolare modalità di fotosintesi di queste piante, che consente di conservare l’acqua. Si prevede che questa fonte di elettricità green e rinnovabile potrebbe alimentare i sensori nelle aziende agricole, monitorando le condizioni delle colture in un contesto di crescenti pressioni legate ai cambiamenti climatici.
Come si trasformano i cactrus in generatori di energia
Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Plants, People, Planet illustra l’approccio del team per catturare energia dai fichi d’India e mostra come le condizioni ambientali influenzino la potenza elettrica di questi cactus. Per trasformare i cactus in generatori di energia, i ricercatori sfruttano il loro metodo specializzato di fotosintesi, chiamato metabolismo acido delle crassulacee (CAM). I fichi d’India e altre piante come l’aloe, l’ananas e il frutto del drago utilizzano la fotosintesi CAM per conservare l’acqua e sopravvivere in condizioni calde e aride.
Le piante CAM trasformano l’anidride carbonica in zucchero nell’arco di 24 ore per sfruttare le temperature più fresche della notte, mentre tutte le altre piante effettuano la fotosintesi solo quando c’è il sole. Le altre piante aprono piccoli pori nelle foglie durante il giorno per assorbire anidride carbonica (CO2) e utilizzare la luce solare per convertirla in zucchero, ma l’apertura di questi pori permette all’acqua di fuoriuscire. Per preservare la preziosa acqua, le piante CAM assorbono CO2 solo di notte, convertendola in una sostanza chimica chiamata acido malico.
Quando il sole sorge e colpisce il cactus, inizia la fotosintesi che scompone l’acido malico, ma solo sul lato della pianta esposto alla luce. Questo perché le piante CAM hanno steli spessi e opachi – un’altra tecnica per conservare l’acqua – che svolgono la fotosintesi solo nei due millimetri più esterni di ciascun lato. Questa differenza di acidità tra il lato soleggiato e quello in ombra della pianta crea un gradiente di concentrazione del pH, che genera una differenza di potenziale elettrico che i ricercatori sono riusciti a sfruttare.
L'utilità per l'agricoltura
Dopo anni di sperimentazione, il team ha scoperto che i cactus potevano produrre fino a mezzo volt di energia, che veniva raccolta tramite un elettrodo cablato inserito nella pianta. Il team ha anche cercato di aumentare la tensione aggiungendo più fili per raccogliere energia e collegando tra loro i cactus. Collegando insieme otto cactus, hanno generato ben 4,5 volt di elettricità, a titolo di confronto, una normale batteria AA ne genera 1,5. Il team prevede che l’elettricità ricavata dai fichi d’India possa essere utilizzata per alimentare sensori di monitoraggio agricolo a basso consumo, sempre più richiesti a causa delle crescenti pressioni sui raccolti dovute ai cambiamenti climatici. Piantando fichi d’India accanto ad altre colture, gli agricoltori disporrebbero di una fonte di energia rinnovabile per alimentare i sensori e monitorare le condizioni dei campi.