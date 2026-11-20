AGI - Sviluppare droni capaci di volare come uccelli e insetti, sfruttando le correnti d’aria anziché limitarsi a contrastarle. È l’obiettivo di un nuovo approccio all’intelligenza artificiale proposto dai ricercatori dell’Università Beihang di Pechino, che punta a integrare direttamente le leggi della fisica nei sistemi di controllo dei piccoli robot volanti. La proposta è illustrata sul Chinese Journal of Aeronautics.
I prototipi di droni delle dimensioni di un colibrì
I droni ad ali battenti, ispirati al volo biologico, possono risultare più silenziosi e adatti agli spazi ristretti rispetto ai tradizionali quadricotteri. Tuttavia, controllarne autonomamente i movimenti resta difficile a causa delle complesse interazioni tra ali flessibili, vortici e turbolenze. Il gruppo di ricerca ha già sviluppato prototipi delle dimensioni di un colibrì, capaci di restare sospesi in aria, e il BH-Fly, in grado di compiere una rotazione completa di 360 gradi in appena 0,18 secondi.
Secondo Hao Li e Jianghao Wu, il passo successivo consiste nel superare i sistemi di apprendimento automatico che procedono per tentativi ed errori, senza conoscere i principi fisici del volo. Gli autori propongono reti neurali che incorporano modelli aerodinamici, proprietà elastiche delle ali e vincoli matematici di stabilità, permettendo ai robot di anticipare gli effetti delle raffiche e sfruttare l’energia dei vortici.
L’approccio, definito intelligenza artificiale integrata con la fisica, potrebbe rendere il volo più stabile ed efficiente in ambienti complessi. Si tratta ancora di una prospettiva di sviluppo, non di un sistema autonomo già validato sul campo. Tra le applicazioni future figurano soccorso in spazi confinati, ispezioni di emergenza e sciami di piccoli droni.