AGI - I ricercatori dell'Università del Massachusetts di Amherst, Usa, hanno scoperto un nuovo tipo di attacco hacker diretto contro le banche: grazie a quest'ultimo, durante un bonifico interbancario, il denaro può essere depositato su un conto corrente senza che i fondi lascino mai l'altro conto.
Questa nuova tipologia di minaccia informatica è denominata attacco "Credito senza debito" (CWD) e i ricercatori hanno dimostrato tre modi in cui gli hacker possono utilizzarla per rubare denaro.
L'obiettivo della ricerca
"Il nostro obiettivo è rafforzare la sicurezza finanziaria", spiega Taqi Raza, professore presso il Riccio College of Engineering dell'UMass Amherst: "Il modo in cui la rafforziamo è individuare le scappatoie e dire alle banche: 'Bene, risolvete questo problema'".
A differenza delle precedenti ricerche di questo gruppo, incentrate sulle vulnerabilità delle carte di credito e dei portafogli digitali, questo nuovo studio esamina le transazioni con addebito diretto, o transazioni ACH.
Come funzionano le transazioni ACH
Questo sistema trasferisce denaro in modo permanente tra banche, anziché creare un debito, e consente qualsiasi transazione interbancaria, inclusi l'accredito diretto degli stipendi, il pagamento delle bollette (comprese quelle delle carte di credito), i servizi ipotecari e i prelievi da portafogli digitali e varie app di pagamento.
Il funzionamento di una transazione ACH prevede che i trasferimenti vengano elaborati attraverso un processo di compensazione e regolamento interbancario a più fasi.
Si consideri il caso in cui una persona abbia conti correnti presso due banche diverse e desideri trasferire denaro dalla Banca A alla Banca B. La persona avvia il trasferimento dalla Banca B, che preleva i fondi dal conto presso la Banca A.
La transazione viene autorizzata quando la Banca B riconosce che la Banca A possiede un codice di instradamento e un numero di conto validi e autorizza quindi la transazione.
La Banca A ha a disposizione due giorni lavorativi per elaborare il pagamento e trasferire il denaro; pertanto, per accelerare l'accesso ai fondi, alcune banche accreditano provvisoriamente dei fondi sul conto del cliente (in questo esempio, la Banca B accredita questi fondi).
La Banca A verifica che sul conto del cliente siano presenti fondi sufficienti, che l'autorizzazione sia valida e che non vi siano blocchi sul conto, quindi invia il denaro alla Banca B. La procedura interbancaria è completata.
Come funziona l'attacco “Credito senza debito”
Tuttavia, in un attacco CWD, l'aggressore individua una vittima con un conto bloccato, ovvero un conto che può ricevere denaro ma non inviarlo.
Collega il conto della vittima al proprio e preleva i fondi della vittima trasferendoli sul proprio conto. La banca dell'aggressore accredita i fondi provvisori.
Tuttavia, poiché il conto della vittima è bloccato, il pagamento finale non viene mai effettuato. Nei due giorni necessari per l'elaborazione e il rifiuto del pagamento, l'aggressore ha già prelevato i fondi provvisori, causando una perdita finanziaria diretta alla banca.
I ricercatori hanno creato un grafico interattivo per illustrare il funzionamento di questo attacco.
Le vulnerabilità e le soluzioni
"La causa principale di tutti questi attacchi è che le banche hanno considerato i diversi punti di controllo di sicurezza come intercambiabili", conclude Raza.
Una volta scoperte le vulnerabilità, i ricercatori si sono coordinati con le banche interessate per risolvere i problemi, che da allora non si sono più ripresentati.