AGI - Un cerotto dotato di minuscoli aghi, in grado di rilevare i danni al cuore anche in assenza di sintomi. È il dispositivo indossabile sviluppato dai ricercatori della McMaster University, in Canada, per monitorare le condizioni dei pazienti nei giorni successivi a un intervento chirurgico, anche dopo le dimissioni dall'ospedale. La tecnologia, descritta in uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, permette di monitorare continuamente i livelli di troponina cardiaca, una proteina rilasciata nel sangue quando le cellule del muscolo cardiaco subiscono un danno, senza dover ricorrere a ripetuti prelievi di sangue.
Il rischio di danni cardiaci dopo un intervento
Ogni anno circa 300 milioni di persone nel mondo si sottopongono a interventi chirurgici non cardiaci e un numero crescente di pazienti viene dimesso il giorno stesso dell'operazione. I giorni immediatamente successivi all'intervento rappresentano, tuttavia, un periodo particolarmente delicato. Circa il 20% dei pazienti ad alto rischio sviluppa un danno miocardico postoperatorio, una condizione nota con l'acronimo inglese MINS.
“Circa il 90% di questi casi è asintomatico. L'unico modo per diagnosticarne molti è attraverso un esame del sangue, che risulta difficile quando i pazienti sono già a casa”, spiega Leyla Soleymani, professoressa di fisica ingegneristica alla McMaster University e responsabile dell'innovazione ingegneristica presso NexusHealth. “Volevamo sviluppare un metodo per monitorare costantemente i danni cardiaci senza dover ricorrere a ripetuti prelievi di sangue”.
Come funziona il cerotto
Il dispositivo è dotato di microscopici aghi realizzati in materiale polimerico, che penetrano negli strati superficiali della pelle senza raggiungere nervi o vasi sanguigni. I microaghi raccolgono il liquido interstiziale, il fluido che circonda le cellule dell'organismo, e lo convogliano verso un biosensore capace di misurare continuamente i livelli di troponina cardiaca per diversi giorni.
Sebbene esistano già dispositivi indossabili per il monitoraggio continuo di alcuni biomarcatori, come i sensori per la misurazione del glucosio utilizzati dalle persone con diabete, rilevare le proteine è molto più complesso. La troponina cardiaca, in particolare, è presente in concentrazioni molto basse nel sangue e ancora inferiori nel liquido interstiziale. “È proprio questo che rende il risultato così importante”, sottolinea Soleymani. “Stiamo monitorando una proteina presente in concentrazioni molto basse e lo facciamo in modo continuo nei tessuti viventi”.
La tecnologia alla base del sensore
Il dispositivo nasce da precedenti ricerche condotte da Soleymani e dal suo gruppo di lavoro nel campo dei biosensori e degli aptameri, brevi sequenze di DNA o RNA progettate per riconoscere specifiche molecole. Le prime versioni della tecnologia erano in grado di monitorare molecole più piccole, come il lattato.
Per rilevare le proteine, i ricercatori hanno combinato due elementi: gli anticorpi, in grado di riconoscere la proteina bersaglio, e gli aptameri, utilizzati per generare un segnale misurabile. Il sensore così ottenuto permette di seguire nel tempo le variazioni dei livelli del biomarcatore. La prospettiva è quella di poter individuare tempestivamente eventuali danni cardiaci nei pazienti che hanno già lasciato l'ospedale, anche quando non avvertono alcun sintomo. La tecnologia è ancora sperimentale.