AGI - Nemmeno un babbuino adulto di oltre 26 chili è al sicuro dagli attacchi delle aquile. A rivelarlo è uno studio pubblicato sull'American Journal of Biological Anthropology, che mette in discussione le conoscenze sulla capacità predatoria dei grandi rapaci e apre nuove prospettive sullo studio dell'evoluzione umana. La ricerca è stata condotta dagli scienziati dell'Università di St Andrews, del Dartmouth College, dell'Università di Costanza, del Max Planck Institute of Animal Behavior e dell'organizzazione African Parks.
Il gruppo di ricerca, guidato da Nathaniel Dominy e Catherine Hobaiter, ha esaminato una popolazione isolata di babbuini sull'altopiano dell'Ennedi, nel Ciad settentrionale, nel cuore del Sahara. Durante una spedizione, gli studiosi hanno individuato diversi crani e ossa di esemplari maschi adulti che presentavano segni compatibili con gli attacchi delle aquile: perforazioni sul cranio riconducibili agli artigli dei rapaci e profondi graffi sulle ossa delle spalle.
Analizzando i resti, i ricercatori hanno stimato che almeno uno degli esemplari pesava più di 26 chili. Finora non erano mai stati documentati attacchi mortali da parte di rapaci a primati di peso superiore ai 13 chili.
Le implicazioni per l'evoluzione umana
La scoperta potrebbe contribuire a spiegare l'evoluzione di alcuni comportamenti sociali dei nostri antenati. A differenza dei grandi felini e dei coccodrilli, le aquile rappresentavano una minaccia dall'alto, contro la quale i primati hanno sviluppato specifiche strategie di difesa, tra cui gli attacchi collettivi per allontanare il predatore, spesso guidati dai maschi adulti.
Secondo gli autori dello studio, anche primati di dimensioni paragonabili a quelle di alcune specie di ominidi potevano essere vulnerabili agli attacchi dei grandi rapaci. Questa minaccia potrebbe aver contribuito all'evoluzione di comportamenti fondamentali, come la comunicazione e la cooperazione sociale. I ricercatori ipotizzano inoltre che vivere in gruppi misti con altre specie di primati o mantenere rapporti meno competitivi con altri ominini potesse offrire vantaggi nella difesa dai predatori.
La paura delle aquile di Verreaux
Particolarmente interessante è stato il comportamento dei babbuini in presenza dell'aquila di Verreaux, un grande rapace diffuso in Africa. “Uno degli aspetti più interessanti è stata l'osservazione della reazione dei babbuini al passaggio delle aquile di Verreaux: i primati non reagivano ad altri grandi rapaci, ma quando comparivano queste aquile lanciavano richiami d'allarme e cercavano riparo”, ha spiegato Hobaiter. Le prossime ricerche si concentreranno sulle abitudini alimentari di questa popolazione isolata di babbuini, sulle sue dinamiche sociali e sui rapporti con i predatori.