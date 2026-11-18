AGI - Una pillola con un meccanismo d'azione simile al Viagra, capace di rilassare i vasi sanguigni e aumentare l'afflusso di sangue al cervello, può rallentare il declino cognitivo nei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer di quasi un terzo. È quanto emerge da uno studio clinico globale di fase 3 presentato alla conferenza Clinical Trials on Alzheimer's Disease di Boston.
Il farmaco sperimentale, denominato AR1001 e sviluppato dall'azienda sudcoreana AriBio, è un inibitore della fosfodiesterasi-5, appartenente alla stessa famiglia farmacologica del sildenafil (il principio attivo del Viagra). Nella sperimentazione, condotta in 13 Paesi tra cui il Regno Unito, la compressa assunta una volta al giorno ha rallentato la progressione della malattia del 31% in un gruppo di 604 pazienti con Alzheimer in fase precoce che non assumevano altri farmaci specifici. Nel campione più ampio di pazienti già sottoposti ad altre terapie, i risultati non hanno raggiunto la significatività statistica, un aspetto che richiederà ulteriori approfondimenti. Gli esperti indipendenti accolgono i dati con cautela ma parlano di risultati "molto promettenti" e di una potenziale svolta.
"Questo farmaco agisce aumentando il flusso sanguigno e probabilmente stimolando direttamente i percorsi nelle cellule cerebrali che favoriscono l'apprendimento e la memoria", spiega Tara Spires-Jones, docente di neurodegenerazione all'Università di Edimburgo. Secondo Sheona Scales, direttrice della ricerca di Alzheimer's Research UK, AR1001 rappresenta "una tappa importante" perché adotta un approccio diverso rispetto alle terapie attuali: invece di colpire le placche amiloidi, agisce su un enzima specifico influenzando diversi processi legati alle funzioni cerebrali.
Il monito: niente fai-da-te
Sulla stessa linea Richard Oakley (Alzheimer's Society), che sottolinea la semplicità della somministrazione orale quotidiana e gli effetti collaterali risultati perlopiù lievi o moderati nell'arco dell'anno di sperimentazione. Oakley mette tuttavia in guardia dal fai-da-te: "AR1001 appartiene alla stessa famiglia del Viagra, ma è sviluppato specificamente per l'Alzheimer. Le persone non devono assolutamente assumere Viagra per cercare di curare questa patologia". Prima di un'eventuale prescrizione, concludono gli specialisti, saranno necessari ulteriori studi e il vaglio delle autorità regolatorie.