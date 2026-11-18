Settemila anni fa, gli uomini di alcune regioni dell'Asia meridionale e sudorientale erano alti in media 178 centimetri. Nell'Ottocento, la loro statura era scesa a poco più di 160. Eppure, nel corso di quei millenni, l'umanità aveva introdotto nuove tecniche agricole, sviluppato sistemi di irrigazione e imparato a produrre quantità sempre maggiori di cibo. Il progresso tecnologico aveva permesso alle società di sostenere popolazioni più numerose, senza necessariamente migliorare le condizioni di salute e nutrizione dei singoli individui.
È quanto emerge da uno studio internazionale pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), che ha ricostruito l'evoluzione della statura umana negli ultimi settemila anni analizzando 18.457 resti scheletrici provenienti da 783 siti archeologici, distribuiti in 45 attuali Paesi europei e asiatici, tra cui l'Italia. Si tratta della più ampia raccolta di dati archeologici sulla statura umana finora realizzata per l'Eurasia.
Perché l'altezza racconta la storia dell'economia
La ricerca, coordinata da Jörg Baten e Manon Stephan dell'Università di Tubinga e Mark Hudson del Max Planck Institute of Geoanthropology, ha utilizzato principalmente la lunghezza dei femori per stimare l'altezza degli individui vissuti tra il 5000 avanti Cristo e il 1900. La maggior parte dei resti proviene da sepolture di persone comuni, vissute sia nei centri abitati sia nelle campagne.
La statura raggiunta in età adulta dipende da fattori genetici, ma anche dalla qualità dell'alimentazione, dalle condizioni igienico-sanitarie e dalle malattie contratte durante l'infanzia e l'adolescenza. Per gli studiosi di storia economica rappresenta quindi un indicatore utile a ricostruire le condizioni materiali di vita delle popolazioni del passato, soprattutto per quelle epoche di cui si dispone di poche fonti scritte.
Come è cambiata la statura in Europa e in Asia
I risultati mostrano andamenti molto diversi a seconda delle aree geografiche. Nell'Europa settentrionale la statura è aumentata durante la preistoria e l'antichità, raggiungendo valori relativamente elevati nell'Alto Medioevo, per poi diminuire nei secoli successivi. Un andamento simile è stato osservato nell'area mediterranea. Una delle ipotesi per spiegare l'iniziale crescita della statura europea è legata alle migrazioni delle popolazioni di allevatori provenienti dai territori delle attuali Ucraina e Russia meridionale, che avrebbero contribuito alla diffusione del consumo di latte e della capacità genetica di digerire il lattosio in età adulta.
In gran parte dell'Asia, invece, la riduzione della statura era cominciata molto prima. Particolarmente significativo è il caso della Cina, per la quale i ricercatori dispongono di quasi cinquemila osservazioni. Il calo stimato è stato di 1,51 centimetri ogni mille anni tra le donne e di 0,54 tra gli uomini. Anche in Giappone, tra il 500 e il 1900, la diminuzione della statura è stata particolarmente marcata tra le donne. In controtendenza rispetto a buona parte del continente, nell'Asia sudoccidentale e centrale è stato invece osservato un moderato aumento dell'altezza maschile.
Il caso della Cina medievale
Per spiegare il rapporto tra innovazione tecnologica e condizioni di vita, gli autori prendono in esame il caso della Cina dell'XI secolo, quando furono introdotte nuove varietà di riso più produttive e altre innovazioni agricole. L'aumento dei raccolti contribuì allo sviluppo economico dell'impero, ma favorì anche una rapida crescita demografica.
Le famiglie tendevano ad avere più figli, anche perché questi rappresentavano una forma di sostentamento per i genitori durante la vecchiaia. Di conseguenza, l'incremento della produzione agricola non si tradusse necessariamente in una maggiore disponibilità di cibo per ciascun abitante. A risentirne fu anche la qualità dell'alimentazione, in particolare l'apporto di proteine.
La trappola malthusiana
I risultati sono coerenti con la teoria elaborata alla fine del Settecento dall'economista britannico Thomas Robert Malthus e ripresa successivamente dagli studiosi della crescita economica. Nelle società preindustriali, l'aumento della produttività poteva garantire un temporaneo miglioramento delle condizioni di vita, che tendeva però a ridimensionarsi con la successiva crescita della popolazione. A fronte di una disponibilità limitata di terreni coltivabili, un numero maggiore di persone doveva condividere le risorse prodotte. Le innovazioni consentivano dunque di mantenere in vita più persone, senza assicurare loro un miglioramento duraturo delle condizioni materiali.
Lo studio non dimostra che il progresso tecnologico abbia causato direttamente la riduzione della statura umana. I ricercatori sottolineano inoltre che non tutte le variazioni osservate possono essere spiegate attraverso i cambiamenti economici, sociali o agricoli. Dall'analisi emerge tuttavia una correlazione significativa tra sviluppo tecnologico e densità della popolazione, mentre non è stata riscontrata un'analoga relazione con l'aumento della statura prima dell'età moderna.