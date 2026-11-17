AGI - La Terra, il Sole, Giove e alcune stelle giunte al termine della loro evoluzione potrebbero aiutare gli scienziati a comprendere la natura della materia oscura, una delle grandi incognite della fisica contemporanea. Un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), ha utilizzato le caratteristiche di questi corpi celesti per mettere alla prova alcune ipotesi sulle proprietà della materia oscura, escludendo scenari che altri esperimenti avevano finora lasciato aperti.
Sebbene rappresenti circa l'85% della materia presente nell'Universo, la materia oscura non è mai stata rilevata direttamente. Gli scienziati ne deducono l'esistenza principalmente attraverso gli effetti gravitazionali che esercita sulla materia visibile, ma non conoscono ancora la natura delle particelle che la compongono.
Come pianeti e stelle possono catturare la materia oscura
Una delle ipotesi prese in considerazione dai ricercatori è che le particelle di materia oscura possiedano proprietà elettriche o magnetiche estremamente deboli. Potrebbero, per esempio, avere una minuscola carica elettrica o comportarsi come microscopici magneti, interagendo così con la materia ordinaria.
Queste interazioni potrebbero essere troppo deboli per produrre segnali misurabili nei rivelatori utilizzati sulla Terra. Tuttavia, quando una particella attraversa un pianeta o una stella, potrebbe perdere energia attraverso una serie di collisioni e non riuscire più a sottrarsi all'attrazione gravitazionale del corpo celeste.
Nel corso di miliardi di anni, le particelle catturate potrebbero accumularsi nelle regioni centrali di pianeti e stelle. In determinate condizioni, la concentrazione favorirebbe processi di annichilazione, attraverso i quali le particelle si trasformerebbero in altre particelle, liberando energia e contribuendo al riscaldamento del corpo celeste.
La ricerca sulla Terra, sul Sole e su Giove
“In questo lavoro abbiamo preso in considerazione quattro corpi celesti: la Terra, il Sole, Giove e le nane bianche”, ha spiegato Gaurav Tomar, ricercatore presso il Center for Quantum Spacetime della Sogang University, in Corea del Sud, e autore corrispondente dello studio.
Per la Terra e il Sole, gli scienziati hanno utilizzato i risultati degli esperimenti che cercano neutrini prodotti dall'eventuale annichilazione delle particelle di materia oscura. Tra questi figura IceCube, l'osservatorio installato nei ghiacci del Polo Sud.
I neutrini possono attraversare grandi quantità di materia senza essere assorbiti e raggiungere i rivelatori, fornendo informazioni sui processi che avvengono nelle regioni più interne dei corpi celesti.
Per Giove e le nane bianche, invece, i ricercatori si sono concentrati sulla quantità di calore emessa. A differenza del Sole, questi oggetti non sono alimentati dalla fusione nucleare e possono quindi offrire condizioni più favorevoli per individuare eventuali fonti di energia aggiuntive.
Il calore come indizio della presenza di materia oscura
Gli autori dello studio hanno calcolato quanto calore potrebbe essere prodotto dalle particelle di materia oscura in diversi scenari, confrontando i risultati con l'energia effettivamente emessa dai corpi celesti osservati.
Se la materia oscura, sulla base di una determinata ipotesi, dovesse generare da sola più calore di quanto ne emetta complessivamente il pianeta o la stella, quella particolare combinazione di proprietà delle particelle potrebbe essere esclusa.
Attraverso questo metodo, i ricercatori sono riusciti a restringere il campo delle ipotesi. La Terra si è rivelata particolarmente utile per studiare la possibilità che le particelle possiedano una minuscola carica elettrica, mentre le nane bianche hanno permesso di porre limiti ad altre possibili proprietà elettromagnetiche.
Le prossime ricerche sugli esopianeti
Restano comunque alcune importanti incognite. L'efficacia del metodo dipende anche dalla concentrazione di materia oscura nelle regioni dell'Universo in cui si trovano gli oggetti osservati. Più elevata è la densità, maggiore potrebbe essere il numero di particelle catturate nel corso del tempo.
È il caso dell'ammasso globulare M4, che ospita le nane bianche prese in esame nello studio. La densità della materia oscura in questa regione non è conosciuta con precisione ed è stata stimata attraverso modelli teorici. “Non conosciamo la densità di materia oscura in quella regione. Abbiamo utilizzato valori stimati, quindi se questi valori cambiano, i nostri limiti potrebbero diventare più deboli o più forti”, ha precisato Tomar.
Le prossime ricerche potrebbero concentrarsi su nane bianche ancora più fredde, situate in regioni ricche di materia oscura, dove sarebbe più semplice riconoscere eventuali fonti di calore aggiuntive. Un'altra possibilità è rappresentata dagli esopianeti, i pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole, che potrebbero aver accumulato particelle di materia oscura nel corso della loro esistenza.