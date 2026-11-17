AGI - Nascondersi può essere un modo per comunicare. Il mimetismo degli animali, tradizionalmente interpretato come una strategia per evitare di essere individuati, potrebbe rappresentare una particolare forma di comunicazione, nella quale il segnale non serve a trasmettere informazioni, ma a nasconderle.
La teoria di Minato Asari sul mimetismo degli animali
È la teoria proposta da Minato Asari, professore associato della Tokyo Metropolitan University, in uno studio pubblicato sulla rivista Philosophy of Science. La ricerca introduce il concetto di “segnale di mascheramento dell’informazione”, suggerendo che anche l’atto di rendersi apparentemente invisibili possa modificare il comportamento di altri organismi.
Il mimetismo è una delle strategie più diffuse nel mondo animale. Polpi, camaleonti, insetti e numerose altre specie utilizzano colori, forme e comportamenti per confondersi con l’ambiente, sfuggire ai predatori o avvicinarsi alle prede. Una falena come Uropyia meticulodina, per esempio, assume un aspetto straordinariamente simile a quello di una foglia secca, riducendo la probabilità di essere riconosciuta come un organismo commestibile.
Secondo l’interpretazione tradizionale, il mimetismo non costituisce una forma di comunicazione perché manca un segnale riconoscibile. Un segnale biologico, infatti, dovrebbe essere percepito da un altro organismo e provocare una modifica del suo comportamento. Un animale mimetizzato, al contrario, sembrerebbe cercare proprio di impedire che questo processo avvenga.
Asari propone di ribaltare questa prospettiva
Il punto fondamentale, sostiene il ricercatore, è che il predatore può effettivamente percepire l’animale mimetizzato, ma interpretarlo come un elemento dell’ambiente privo di interesse. Non si tratta quindi necessariamente dell’assenza di un segnale, bensì della produzione di informazioni che inducono il destinatario a ignorare ciò che ha davanti.
A sostegno di questa interpretazione, lo studio richiama alcuni esperimenti sul comportamento dei predatori. In uno di questi, due gruppi di polli sono stati sottoposti a esperienze differenti: il primo era stato precedentemente esposto alla presenza di ramoscelli, mentre il secondo non aveva avuto questa esperienza.
Quando agli animali sono stati successivamente presentati bruchi capaci di imitare l’aspetto dei ramoscelli, i polli già abituati a questi elementi hanno impiegato molto più tempo ad attaccarli. Il risultato suggerisce che ignorare un organismo mimetizzato possa essere un comportamento appreso, influenzato dall’esperienza precedente.
In questa prospettiva, il mimetismo non impedisce semplicemente la comunicazione, ma interviene attivamente sul modo in cui il destinatario interpreta ciò che percepisce. Il segnale prodotto dall’animale mimetizzato modifica il comportamento del predatore, inducendolo a non riconoscere una potenziale preda.
La proposta introduce una distinzione importante anche nella teoria dell’informazione. Accanto ai segnali che trasmettono informazioni, Asari suggerisce di riconoscere quelli che ne impediscono l’accesso, definiti segnali di mascheramento dell’informazione. Il meccanismo sarebbe diverso dall’inganno e dalla disinformazione. Nell’inganno viene trasmessa un’informazione falsa, mentre nel mascheramento l’obiettivo è impedire che un’informazione vera venga riconosciuta. Un insetto che assomiglia a una foglia secca, per esempio, non deve necessariamente convincere il predatore di essere qualcosa di diverso: può essere sufficiente che venga classificato come un elemento ambientale da ignorare.
La ricerca è di carattere teorico e non presenta una nuova sperimentazione sugli animali. Propone invece una reinterpretazione dei risultati sperimentali già disponibili, ampliando la definizione di comunicazione biologica. Secondo Asari, il concetto potrebbe trovare applicazione anche al di fuori del comportamento animale, contribuendo a comprendere i processi attraverso i quali le informazioni vengono non soltanto trasmesse, ma anche deliberatamente nascoste. La conclusione è che comunicare non significa necessariamente farsi notare o inviare un messaggio esplicito. In natura, anche indurre un altro organismo a non prestare attenzione può costituire una strategia capace di influenzarne il comportamento.