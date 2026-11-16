INGV, 90 anni di ricerca scientifica al servizio della Terra

AGI - Novant'anni fa, il 15 novembre 1936, nasceva l'Ing, l'Istituto Nazionale di Geofisica, da cui nel tempo è venuto l'attuale Ingv, aggiungendo lo studio della vulcanologia.
Fu un'intuizione di Guglielmo Marconi, allora presidente del Cnr, a dare vita a questo importante istituto scientifico. Alla base della sua fondazione vi era infatti una visione innovativa per l'epoca: riunire e coordinare in un'unica realtà le attività di ricerca dedicate allo studio dei fenomeni fisici della Terra, promuovendo lo sviluppo della geofisica e delle sue applicazioni.
Quella intuizione di Marconi contribuì quindi ad aprire una nuova stagione per la ricerca geofisica italiana, favorendo nel corso dei decenni lo sviluppo di conoscenze, competenze e infrastrutture scientifiche fondamentali per lo studio del nostro pianeta.
Dall’Ing all’attuale Ingv
Nel tempo la storia dell'Ing rappresenta oggi una parte importante del patrimonio scientifico e culturale dell'attuale Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
L'attuale Ingv nasce infatti dall'incontro di diverse e prestigiose tradizioni scientifiche. Insieme all'Ing, hanno contribuito alla costituzione dell'Ingv l'Osservatorio Vesuviano, fondato nel 1841, e tre istituti del Cnr: quello Internazionale di Vulcanologia di Catania, quello di Geochimica dei Fluidi di Palermo e quello finalizzato alla Ricerca sul Rischio Sismico di Milano.
Realtà con storie, competenze e specializzazioni differenti che, attraverso la loro integrazione, hanno così dato vita a un grande istituto nazionale dedicato allo studio della Terra, alla ricerca scientifica e al monitoraggio dei fenomeni naturali.
Le parole del presidente Fabio Florindo
Per Fabio Florindo, attuale presidente dell'Ingv, «celebrare i 90 anni significa ricordare una pagina importante della storia della ricerca italiana e rendere omaggio alla straordinaria intuizione di Guglielmo Marconi».
Inoltre, questa ricorrenza «ci offre anche l'occasione per ricordare che l'Ingv di oggi è il risultato dell'incontro di storie scientifiche diverse, tutte importanti, che hanno contribuito a costruire l'identità e il valore del nostro Istituto. È un patrimonio di cui dobbiamo essere orgogliosi, fatto soprattutto del lavoro, della passione e delle competenze delle tante donne e dei tanti uomini che, nel corso dei decenni, hanno dedicato la propria vita alla ricerca».
«Credo che il modo migliore per onorare questa eredità sia continuare a investire nella ricerca, nelle nuove generazioni e nelle infrastrutture scientifiche, con la stessa capacità di guardare avanti che animò i nostri predecessori», conclude.
Le celebrazioni per il novantesimo anniversario
Per celebrare l'anniversario, l'Ingv organizza oggi presso la sua sede centrale, a Roma, una mattinata dedicata alla storia dell'originario Ing, con interventi e testimonianze sulle principali tappe del suo percorso scientifico e istituzionale e la presentazione di un volume dedicato alla sua storia.
Sarà un'occasione per ricordare le proprie origini, valorizzare il contributo delle diverse comunità scientifiche e riflettere sulle prospettive future della ricerca geofisica e vulcanologica italiana.