I bambini dai 3 ai 5 anni sono più curiosi delle scimmie

AGI - In uno studio internazionale, i bambini sono risultati più curiosi rispetto alle scimmie. A mettere a confronto bambini umani di età compresa tra 3 e 5 anni con scimpanzé adulti (Pan troglodytes), gorilla (Gorilla gorilla), bonobo (Pan paniscus) e oranghi (Pongo pygmaeus) sono stati i ricercatori Alejandro Sánchez-Amaro del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Germania e Federico Rossano dell’Università della California di San Diego negli Stati Uniti.

I risultati sono pubblicati nella rivista ad accesso aperto PLOS ONE. Per indagare, i ricercatori hanno verificato se le grandi scimmie in cattività e i bambini avrebbero scelto un’opzione sconosciuta rispetto a una ricompensa visibile

Le prove

In una serie di esperimenti, hanno chiesto a scimpanzé adulti (Pan troglodytes), gorilla (Gorilla gorilla), bonobo (Pan paniscus) e oranghi (Pongo pygmaeus) di scegliere tra due bicchieri di plastica capovolti che coprivano dell’uva. Una coppa era trasparente e conteneva una piccola ricompensa, mentre l’altra era opaca, nascondendo una ricompensa più grande.

A bambini umani di età compresa tra 3 e 5 anni è stato assegnato un compito simile, con adesivi come ricompensa. In media, i bambini erano più propensi a rinunciare alla ricompensa certa a favore di quella misteriosa: l’85% e il 77% dei bambini ha scelto la coppa opaca almeno una volta rispettivamente durante il quarto e il quinto studio, rispetto al 24% delle scimmie nel terzo studio.

Quando la ricompensa nascosta è stata brevemente rivelata e ai partecipanti è stato permesso di cambiare la propria scelta, oltre l’88% delle scimmie e dei bambini ha scelto almeno una volta la tazza opaca con la ricompensa più grande. Lo studio è il primo a confrontare la curiosità nei bambini umani e nelle grandi scimmie usando lo stesso set-up sperimentale. Tuttavia, dopo aver appreso i vantaggi dell’esplorazione dell’incertezza, le scimmie hanno rapidamente applicato questa conoscenza a scenari futuri.

I risultati

Gli autori aggiungono: “In questa serie comparativa di studi, abbiamo esplorato se i bambini e le grandi scimmie sarebbero stati curiosi di rinunciare a un beneficio visibile sotto una tazza trasparente per esplorare un’opzione incerta sotto una tazza opaca. Abbiamo scoperto che i bambini erano più propensi a esplorare l’opzione incerta rispetto alle grandi scimmie quando non erano disponibili altre informazioni.

Solo dopo aver svelato il contenuto delle tazze opache alternative, che hanno prodotto risultati migliori rispetto alle opzioni visibili durante una fase di intervento, le scimmie hanno rapidamente superato la loro iniziale avversione al rischio verso le opzioni incerte. I bambini hanno continuato a impegnarsi in un certo livello di esplorazione per diversificare le loro opzioni. E quindi, a dispetto del noto cartone animano televisivo, Curioso come George, i risultati suggeriscono che i bambini potrebbero essere più motivati a esplorare l’ignoto, o meno avversi al rischio rispetto alle grandi scimmie, affermano gli autori.