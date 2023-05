In Usa un prof su 5 è d'accordo all'uso delle armi in scuola

AGI – Un insegnante su cinque (circa il 20 per cento), negli Stati Uniti, ritiene che portare una pistola in classe renderebbe le scuole più sicure. Al contrario più della metà pensa che gli insegnanti armati renderebbero gli studenti meno sicuri. Lo dice un sondaggio rappresentativo a livello nazionale condotto dalla RAND Corporation. Le opinioni degli insegnanti statunitensi sono divise sul fatto che armarsi renderebbe le scuole più sicure.

Il sondaggio ha rilevato che il 54% degli insegnanti ritiene che il porto d’armi renderebbe le scuole meno sicure, il 20% ritiene che il porto d’armi renderebbe le scuole più sicure e il 26% ritiene che non renderebbe le scuole né più né meno sicure.

Tuttavia, ancora più preoccupante per gli insegnanti rispetto alle armi è il bullismo, che gli insegnanti hanno indicato come la loro principale preoccupazione per la sicurezza.

L’indagine, condotta nei mesi di ottobre e novembre 2022, si è concentrata sul modo in cui gli insegnanti delle scuole kindergarten to 12th grade (K-12), un’espressione inglese che indica l’intervallo di anni di istruzione primaria e secondaria pubblica negli Stati Uniti, vedono la sicurezza nelle loro scuole.

“Nonostante la sfortunata regolarità degli episodi di violenza con armi da fuoco nelle scuole statunitensi, che spesso alimenta il dibattito politico sulla sicurezza scolastica, solo il 5% degli insegnanti ha indicato la violenza con armi da fuoco come la principale preoccupazione per la sicurezza”, ha dichiarato Heather L. Schwartz, autrice del rapporto e ricercatrice senior in materia di politiche scolastiche presso RAND Corporation, un’organizzazione di ricerca non profit e apartitica. “Nonostante la prevalenza di programmi antibullismo, la violenza scolastica quotidiana è una preoccupazione per gli insegnanti. Il bullismo, e non le sparatorie attive, è la principale preoccupazione degli insegnanti in materia di sicurezza, seguita da risse e droga”, ha continuato Schwartz.

Le convinzioni degli insegnanti sul fatto che le politiche di porto d’armi da parte degli insegnanti possano rendere le scuole più sicure variano sia in base alla loro razza ed etnia, sia in base alla composizione razziale ed etnica della popolazione studentesca del loro istituto. I docenti bianchi erano più propensi di quelli neri a ritenere che il porto d’armi da parte degli insegnanti avrebbe reso le scuole più sicure e i professori maschi delle scuole rurali erano più propensi a dichiarare che avrebbero portato personalmente un’arma da fuoco a scuola se fosse stato loro consentito.

Per la sicurezza scolastica è importante un sistema di segnalazione delle minacce e di intervento, nonché un clima che incoraggi gli adulti a prevenire la violenza prima che si verifichi. La maggior parte degli insegnanti intervistati è fiduciosa che le minacce vengano segnalate.

Anche le tecniche di protezione visibili, al di là del personale armato, sono state considerate in grado di influenzare positivamente il clima scolastico. Le misure di sicurezza fisica più comuni, che l’80% o più degli insegnanti ha dichiarato essere in vigore nella propria scuola, sono i sistemi di controllo dei visitatori, le serrature esterne e interne e i documenti di identità del personale.

Sulla base dei risultati dell’indagine, i ricercatori suggeriscono diverse idee per ulteriori ricerche. Una è la pianificazione e lo sviluppo di approcci migliori per la sicurezza scolastica per bilanciare le forme frequenti e di basso livello di violenza scolastica, come il bullismo, con le forme estreme e a bassa probabilità di violenza scolastica, come le sparatorie. (AGI) Lucrezia Parpaglioni