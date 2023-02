Rinviata di 24 ore la partenza del razzo Falcon 9 con l'equipaggio Iss

AGI - La Nasa e SpaceX hanno posticipato di 24 ore il lancio di un razzo Falcon 9 che dovrà trasportare quattro astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale. Stephen Bowen e Warren Hoburg dell'agenzia spaziale statunitense, il russo Andrey Fedyaev e Sultan al-Neyadi degli Emirati Arabi Uniti sarebbero dovuti partire domenica alle 2,07 locali (le 8,07 in Italia).

Il decollo della SpaceX Dragon Crew-6 dal Kennedy Space Center in Florida è stato ora riprogrammato per l'1,45 di lunedì. I quattro astronauti trascorreranno sei mesi sulla stazione spaziale orbitante. Sono arrivati in Florida martedì per iniziare gli ultimi preparativi per la missione.

"Quando abbiamo esaminato il lavoro rimanente da fare, principalmente sul veicolo, per preparare Dragon e Falcon 9, eravamo un po' indietro", ha dichiarato Steve Stich, manager del programma Nasa. "E quindi abbiamo bisogno di un po' più di tempo", ha detto Stich, parlando ai giornalisti dopo che l'agenzia e SpaceX hanno completato quella che è nota come revisione della preparazione di volo del razzo Falcon 9 e della capsula dell'equipaggio Dragon.

Stich ha affermato che è necessario affrontare diversi problemi, inclusa un'analisi aggiuntiva relativa alle prestazioni termiche di alcuni dei pod che coprono l'esterno della navicella Dragon. Attualmente a bordo della ISS ci sono tre astronauti il cui veicolo di ritorno, una capsula dell'equipaggio Soyuz MS-22, è stato danneggiato mentre era attraccato alla ISS.

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha dichiarato martedì che i tre - i cosmonauti russi Dmitry Petelin e Sergei Prokopyev e l'astronauta della NASA Frank Rubio - dovrebbero ora tornare sulla Terra a settembre. Avevano programmato di tornare a casa il 28 marzo sull'MS-22, ma a metà dicembre ha iniziato a perdere refrigerante dopo essere stato colpito da quello che i funzionari spaziali statunitensi e russi ritengono fosse una minuscola roccia spaziale.

La Russia prevede di inviare una nave di soccorso, Soyuz MS-23, alla ISS giovedì. Il lancio è stato anch'esso rinviato all'inizio di questo mese dopo che anche un'altra navicella - una da rifornimento russa attraccata alla ISS, la Progress MS-21 - ha perso refrigerante. Roscosmos ha affermato che quella particolare perdita è stata causata da un "impatto esterno", sulla base di foto e video che mostravano buchi sull'esterno della capsula, inclusi il radiatore e i pannelli solari.

Lo spazio è rimasto un raro luogo di cooperazione tra Mosca e Washington dall'inizio dell'offensiva russa in Ucraina e dalle conseguenti sanzioni occidentali alla Russia.